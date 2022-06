Roban dinero y alhajas en vivienda

Una vecina domiciliada en barrio Virgen del Rosario, denunció el lunes en sede policial de la Subcomisaría 1ª, que entre las 7.00 y las 13.00 de ese día fue víctima de un robo calificado por escalamiento en su vivienda.

La damnificada dio cuenta que autores ignorados luego de saltar un tapial que da a la calle ingresaron, y violentando una de las rejas de una habitación le sustrajeron del interior de la vivienda una computadora Lenovo color negra, dos GPS marca Garmin, dos teléfonos celulares marca Samsung, alhajas varias de oro, anillos, cadenas, medallas y un reloj de oro, una tablet, herramientas tales como un taladro de mano, una amoladora, un gato hidráulico y la suma de 50.000 pesos en efectivo.

La mujer, empleada docente, dijo no tener sospechas de nadie en particular, no poseer seguro de hogar, y realizado un relevamiento de cámaras este dio resultado negativo.

En el lugar realizó pericias Policía Científica de AIC, y se dio conocimiento al fiscal de turno.



VIOLENTO

ARREBATO

Personal del Comando Radioeléctrico procedió a entrevistar a una mujer de 49 años, domiciliada en barrio Villa Rosas, quien dio a conocer que momentos antes un sujeto de 25 años, en situación de calle, e identificado como Mariano Ezequiel L., había intentando arrebatarle la cartera que tenía en su poder, de forma violenta, haciéndola caer al piso pero sin lograr su cometido. Todo esto había sucedido en la esquina que conforman calles Verdú y Florencio Sánchez, en barrio Belgrano, a las 8.30 del martes.

Con colaboración de otras personas, Mariano L. había sido retenido en el lugar del hecho, siendo posteriormente trasladado a sede de la Comisaría Seccional 1ª.

En conocimiento del hecho el fiscal de turno, este dispuso que el arrestado permanezca en calidad de detenido comunicado, siendo remitido a la Alcaidía de la UR V.



ROBO DE CABLES

En la tarde del martes, efectivos del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes en la intersección de calles Benito Juárez y Manuel Obligado, donde se había producido un hecho contra la propiedad.

En el lugar lograron interceptar e identificar a dos sujetos, de 25 y 16 años, que no serían ajenos al hecho en cuestión. Los mismos ingresaron a un domicilio, sustrayendo una caja con cables. Se procedió a su aprehensión y al secuestro de los cables. Actuó personal de la Comisaría 1ª.