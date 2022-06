Fecha desdoblada para la tercera del Oficial

La Asociación Rafaelina de Básquetbol dio a conocer el cronograma de la segunda jornada del torneo Oficial de Primera División de la ARB, la tercera del fixture, que en esta ocasión no se disputará de manera completa el viernes.

El comienzo será mañana con dos partidos: a las 21.30 en el Lucio Casarín, Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales (Fernando Capolungo y Guillermo Theler), e Independiente vs. Peñarol (Ariel Aicardi y Matías Walter).

Luego, el domingo se medirán: a las 20.30 Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales (Gonzalo Ponce y Brian Padilla); y el martes se cerrará con 9 de Julio vs. Ben Hur, a las 21 en el Centenario (Iván Andereggen y Maximiliano Merlo).



LAPROVITTOLA CERCA DE LA FINAL

Barcelona, con el concurso del base argentino Nicolás Laprovíttola, superó ayer a Joventut de Badalona, por 83-77, como visitante, para adelantarse 2-1 en la semifinal que ambos protagonizan por la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España.

El encuentro se jugó en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona y el conjunto ‘blaugrana’ se impuso con la siguiente progresión: 23-14, 46-36, 61-56 y 83-77. El bonaerense estuvo en cancha durante casi 12 minutos ingresando desde el banco de los relevos y colaboró con 10 tantos (1-1 en dobles, 2-3 en triples, 2-4 en libres), un rebote y 2 asistencias.

El cuarto cotejo de la serie se llevará a cabo el viernes, nuevamente en Badalona, a partir de las 16.00 hora argentina. En la definición ya espera Real Madrid que -con el concurso del alero santiagueño Gabriel Deck- ya liquidó la serie con Baskonia, tras el tercer triunfo consecutivo logrado el martes pasado en Vitoria Gasteiz (85-77), que le permitió sentenciar la serie por 3-0.