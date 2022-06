Diez escuelas de la ciudad están con el suministro de gas cortado

En los primeros días de marzo pasado se conocía que la empresa Litoral Gas había cortado el suministro por deficiencias en casi la mitad de los establecimientos educativos de la provincia que fueron inspeccionados como consecuencia que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) le ordenó, en 2019, a las distribuidoras de gas de todo el país que inspeccionen los establecimientos educativos en un plazo de dos años (venció precisamente en marzo) y, tal como era de suponer, casi la mitad en la provincia no aprobó la verificación por lo obsoleta de su instalaciones.

En conocimiento de las complicaciones que la medida iba a provocar, las máximas autoridades ministeriales fueron muy críticas y se advirtió las consecuencias que traería aparejado.

En 2020, con la pandemia las inspecciones se demoraron, no se pudo avanzar, y se retomó con fuerza el año pasado.

Fue por ello que a mitad de febrero último, fueron inspeccionadas 780 escuelas de las cuales estaban funcionando en regla 310 y 470 (un 60%) vieron inhabilitado el servicio porque se encontraron deficiencias.

La situación se presentaba particularmente crítica en las escuelas en las que funcionan comedores escolares y copas de leche, y fueron las que tuvieron prioridad en las reparaciones, y, por lo que se sabe, el servicio no presenta inconvenientes, al menos en Rafaela.

Es importante aclarar que cuando se habla de “instituciones educativas” abarca tanto a establecimientos privados y públicos, desde jardines de infantes hasta terciarios. De todas maneras, en el desagregado, como también era de esperar, el mayor número de los establecimientos sin gas son de gestión pública dependientes del Ministerio de Educación de la provincia.

A tres meses de que se iniciaron los cortes, de esos 470 establecimientos se estima que actualmente la mitad tienen restablecido el servicio como consecuencia que una vez realizadas las reformas o adaptaciones exigidas, la empresa prestadora no puede atender con la celeridad que se debería las inspecciones y la rehabilitación del suministro.



EN RAFAELA

Para conocer la situación en nuestra ciudad La Opinión tomó contacto con Gerardo Cardoni, delegado de la Regional N° 3 de Educación, quien afirmó que “son 10 las escuelas rafaelinas sin suministro de gas”.

A su vez, comentó que “en total fueron 23 las escuelas inspeccionadas en Rafaela. Y en todos los casos se procedió al corte de suministro por seguridad debido a que, en función de los nuevos criterios que estableció Litoral Gas se interrumpe el servicio de manera preventiva; no tenemos información de que alguna escuela se haya quedado sin gas por una pérdida”.

“Hubo otros algunos establecimientos a los que se les hicieron observaciones”, apuntó.

De las 10 que no cuentan con el suministro, -continuó- en todas se está trabajando para que se ajusten a los requerimientos de la empresa. De esta decena, hay una que ya terminó las obras y estamos esperando la inspección”.

Enseguida Cardoni puso énfasis en que la tardanza en las habilitaciones se debe “a la masividad de cortes en toda la provincia, en lo público y lo privado, y cuando se terminan los trabajos hay que pedir turno y esperar para que venga la inspección y habiliten el servicios nuevamente”.

De igual forma aseveró que en las escuelas rafaelinas “no hubo que suspender ninguna actividad escolar”.

“Nosotros en enero comenzamos a entregar los FANI (Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas), que son fondos otorgados a las Regionales por el Ministerio, a todas las escuelas que eran prioridad porque, por ejemplo, tenían copa de leche o comedor, sabiendo que en marzo volvíamos a la presencialidad, y si no teníamos las escuelas en condiciones no se podrían dar”, remarcó el funcionario de la cartera educativa.

Finalmente, señaló que “en la mayoría de las escuelas los arreglos también se hicieron con FANI regionales, hubo aportes del FAE (Fondo de Asistencia Educativa) que entrega el Municipio, y en dos casos hicieron falta FANI provinciales porque son sumas elevadas, una era de $ 450 mil (Escuela Sarmiento) y la otra fue por casi $ 2,2 millones (Escuela Normal).



“DEBIERON

HACERLO ANTES”

En estos días, quien disparó contra Litoral Gas fue Rosario Cristiani, secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de la provincia.

En diálogo con Radio Rafaela, la funcionaria no anduvo con vueltas y acusó a la empresa porque “hubo imprevisión”.

La funcionaria manifestó que esta situación se pudo haber evitado. “Hubiéramos deseado que Litoral Gas planifique con el Ministerio de Educación ir cortando y revisando progresivamente cada uno de los establecimientos para no tener este cuello de botella”.

También, destacó que no es una cuestión de falta de presupuesto “Desde el Ministerio de Educación se bajaron los fondos necesarios para recuperar el gas, pero la situación es compleja para restablecer por la planimetría y la nueva normativa que rige desde el año 2019”.

Cristiani expresó que "esta situación se pudo haber evitado y se podía haber realizado en otro momento. Nosotros creemos que la supervisión debió hacerse antes, podría haberse adelantado todo el proceso”.



LAS AFECTADAS

Los que se mencionan a continuación son los establecimientos que están con el suministro de gas interrumpido en Rafaela: E.E.T.P. Nro 460 Guillermo Lehmann, Escuela Joaquín Dopazo Nro 376, Escuela Villa Rosas Nro 478, Escuela Sarmiento Nro 477, Escuela Rivadavia Nro 475, Escuela Nro 476 Juan Bautista Alberdi, Escuela Primaria Centenario de Rafaela N° 1247, Escuela Enseñanza Media N° 428 Luisa R. de Barreiro, Asoc. Coop Escuela N°2107 y Escuela Especial de Formación Laboral N° 2082.