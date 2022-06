Un camión derramó su combustible en Ruta 34

A las 9.25 de la mañana de ayer, en el kilómetro 230 de la Ruta Nacional Nº 34 -9 km al norte de Rafaela, lugar conocido como la curva "El Haras"-, producto de la intensa niebla dominante en el sector -se cree que este fue un factor determinante- el conductor de un camión Scania 112, habría perdido el control del rodado, quedando el vehículo de gran porte varado dentro de la rotonda, con su chasis sobre la cinta asfáltica y su remolque tolva ubicado en la banquina a raíz de la maniobra, lo cual obstaculizaba la fluida circulación de vehículos sobre la traza nacional.

La maniobra, conocida como "efecto tijera", hizo que las partes impactaran sobre la carrocería de la cabina, generándose la rotura de uno de los tanques de combustible del camión.

La rotura fue de tal magnitud, que provocó el derrame de la totalidad del contenido del combustible sobre la Ruta 34, con el peligro lógico que tal situación entrañaba para quienes circulaban por el lugar.

Por este motivo se hizo presente en el sitio personal del Cuartel Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores de Rafaela, quienes procedieron a realizar tareas de señalización y control del tránsito, hasta la llegada del personal competente; como así también tareas de prevención sobre los líquidos combustibles y el vehículo, arrojándose en el lugar material absorbente provisto por el corredor vial de la arteria nacional.

Se encontraba presente allí también Marcelo Y., de 57 años, oriundo de la localidad de Carcarañá, siendo este el conductor del rodado involucrado, quien no presentaba lesiones. Tampoco se registraron personas atrapadas por el siniestro vial.

Acudieron asimismo la subjefe del Cuartel Zona Norte de Bomberos, Lorena Krauel; y personal de la Comisaría Seccional Nº 13, por razones de jurisdicción.



FALTA DE SEÑALIZACION

DE VIALIDAD NACIONAL

Este siniestro vial es sólo "la punta del iceberg" de muchas peligrosas situaciones similares que se dan a diario en la Ruta 34 en los sectores de obras por la autopista a cargo de Vialidad Nacional. Muchos otros accidentes no se materializan a diario de milagro.

Las situaciones de mayor peligro se dan en las rotondas sur y norte que se construyeron en los accesos a Rafaela sin ningún tipo de iluminación y escasa cartelería, al igual que el puente de ingreso a la localidad de Susana absolutamente invisible en horario vespertino y nocturno ante la oscuridad reinante.

Si a la oscuridad le sumamos la niebla de estos días, no es exagerado decir que algunos puntos son verdaderas trampas mortales ante la ausencia de iluminación y señalización sobre los desvíos, obras y puentes existentes.

Según testigos que transitan a diario, varias veces en estos lugares, muchas situaciones de peligro se dan a diario en la zona de obras, en los desvíos, donde resulta difícil y peligroso transitar para los locales.

Qué decir para los foráneos que se encuentran de imprevisto y de repente ante obras en curso, con desvíos y bajo la niebla, sin iluminación ni la señalización necesaria, que sin dudas debe mejorar en el corto plazo Vialidad Nacional.



ACCIDENTE EN

FRONTERA

En el día martes, en intersección de calles 1 y 2 de la ciudad de Frontera, se registró un incidente vial en el cual fueron partes un automóvil marca Volkswagen Up, conducido por una mujer de 49 años, y la otra parte una motocicleta marca Guerrero Tundra, guiada con una mujer de 23 años.

Resultó lesionada la motociclista, que fue asistida por servicio de la Cruz Verde y trasladada al Hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco. Labor realizada por la Comisaría Seccional 6ª de Frontera.