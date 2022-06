Newell's ante San Lorenzo

San Lorenzo, que comenzó un nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Rubén Darío Insúa pero no lo hizo con un triunfo, visitará a Newell's Old Boys, de buen comienzo en la Liga Profesional de Fútbol, en el partido que dará inicio a la segunda fecha.

El encuentro se jugará este jueves a partir de las 20 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's, será arbitrado por el rafaelino Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.

El "Ciclón" de Boedo, sumido en serios problemas institucionales que se trasladan a lo deportivo, inició el ciclo del "Gallego" Insúa con un empate como local ante Independiente (1-1) y como novedad mostró una mayor actitud, aunque con los problemas de funcionamiento de siempre.

Su rival, Newell's, le ganó en la fecha inicial a Banfield (2-1) y también irá con una variante, ya que regresará al mediocampo Pablo Pérez, quien cumplió una fecha de suspensión por su expulsión en la derrota como visitante de Gimnasia en la última fecha de la Copa de la Liga que ganó Boca.



LA FECHA. Mañana: 16.30hs Gimnasia vs Patronato, 19hs Lanús vs Defensa y Justicia, 19hs Aldosivi vs Estudiantes, 21.30hs Huracán vs Rosario Central, 21.30hs Independiente vs Talleres. Sábado: 15.30hs Arsenal vs Banfield, 15.30hs Tigre vs Barracas Central, 18hs Sarmiento vs Argentinos, 20.30hs River vs Atlético Tucumán. Domingo: 13.00hs Colón vs Unión, 15.30hs Godoy Cruz vs Racing, 18hs Vélez vs Platense, 20.30hs Central Córdoba vs Boca.