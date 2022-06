La escuela Nº 613, Alicia Cattáneo, de nuestra ciudad, fue el sitio elegido para realizar la presentación local de los Intercolegiales Santafesinos de Deportes Electrónicos.

Con la organización de la Secretaría de Deportes y los ministerios de Educación y de Cultura de la Provincia de Santa Fe, a través de su programa Pulsar Esports, entre el 8 de abril y el 20 de junio se mantendrá abierta la inscripción a la primera competencia provincial dedicada a los esports y videojuegos.

Con el objetivo de alcanzar a jóvenes que estén cursando la escuela secundaria en todos los municipios y comunas de la provincia, esta primera edición se desarrollará en cuatro etapas. La primera tendrá carácter local, determinando a los ganadores de cada comuna y municipio, quienes luego participarán de la instancia departamental. Los ganadores de los 19 departamentos competirán entonces en la etapa regional. Aquí, cinco ganadores por cada uno de los juegos se enfrentarán para determinar a las campeonas o campeones santafesinos, que representarán a la provincia en la final ínter-provincial, la cual se llevará cabo en Mar del Plata.

Romina Indelman, secretaria de Gestión de la Tecnología, del Ministerio de Gestión Pública del Gobierno de Santa Fe, comentó que “en esta primera instancia va a haber 5 juegos, los cuales los chicos los pueden jugar en distintas plataformas. Ellos son el PES21, FIFA21, League of Legends, Rocket League y Clash Royale”.



Una convocatoria masiva

“Hoy tenemos alrededor de 10.000 inscriptos en toda la provincia. La idea sería que puedan llegar a los 15.000, ya que la inscripción cierra el 20 de junio”, indicó Indelman.

Por su parte, Félix Fiore, subsecretario de Industrias Creativas, expresó: “El Gobernador nos pidió que no solo trabajemos junto a los municipios y comunas, sino también con el Ministerio de Educación en esta iniciativa. Además, estamos trabajando con la Secretaría de Deportes y con la Secretaría de Ciencia y Técnica provincial, ya que hay un contexto vinculado con lo deportivo, con las cuestiones lúdicas de los videojuegos y también, detrás de esto, hay una industria potente en donde Santa Fe tiene mucho para aportar".

"Rafaela juega un rol muy importante, a través de la UNRAf, siendo la primera universidad que tuvo una carrera pública y gratuita vinculada a la producción de videojuegos. Entonces, no solo tiene que ver con una cuestión deportiva, sino que también hay una verdadera salida laboral vinculada a las industrias culturales de base tecnológica como lo es la producción de video juegos”.



Nuevos modos de recrearse

El secretario de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, Claudio Stepffer, explicó: “Estos desarrollos emergentes no siempre son visibles por su dinámica virtual. El año pasado hubo una experiencia muy interesante: las jornadas Pulsar en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. El espacio se llenó de jóvenes, adolescentes y preadolescentes para participar de los e-sports a través de los dispositivos que instaló allí la Subsecretaría de Industrias Creativas de Santa Fe. La convocatoria resultó masiva y dimensionó de modo palpable la real relevancia de estos nuevos modos de recrearse, de participar y de competir deportivamente en la virtualidad”.

“Este año, desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad vamos a acompañar y apoyar esta iniciativa. La cultura abarca manifestaciones tradicionales y también estas nuevas formas, estos desarrollos emergentes. Rafaela tiene en UNRaf una carrera relacionada con videojuegos y entretenimiento digital, y todo el potencial para convertirse en un polo productivo en ese rubro innovador”, aseguró Stepffer.



Inscripción

La semana posterior al 20 de junio, que es la fecha de cierre de las inscripciones, darán inicio los juegos en las localidades.

Para inscribirse, deberán ingresar a cualquiera de estas dos páginas web: www.asdev.com.ar. o bien a www.industriascreativas.gob.ar, completar un formulario y poner en qué turno cursan, ya que las partidas serán a contra turno. Pueden inscribirse todos los chicos y las chicas de primero a sexto año de todas las escuelas secundarias, públicas y privadas, y los EMPA de la provincia.



Sobre los deportes electrónicos

Los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad.

Los géneros más comunes en los videojuegos asociados a los esports son: estrategia en tiempo real, disparos en primera persona y arenas de batalla multijugador en línea (mejor conocido por sus siglas en inglés MOBA).

Por otro lado, se trata de una de las ramas de las Industrias Culturales que más se ha desarrollado en los últimos tiempos, superando a la industria de la música en términos de facturación, y constituyendo un ámbito de inserción laboral importante.