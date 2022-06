Julio Calzada: “todos tenemos que aprovechar esta oportunidad”

En las calles de Agroactiva 2022, pudimos tomar contacto no sólo con productores y empresarios del ámbito nacional, sino con expertos del mercado de granos y la agroindustria exportadora, que realizan otra lectura de lo que sucede en el mundo, considerando el escenario favorable que se le abre al país frente a la escasez de alimentos y las complicaciones logísticas del Mar Negro.

En el stand institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario, a lo largo de los cuatro días, los técnicos de la entidad brindaron charlas y presentaciones sobre los números de la agroindustria exportadora. El Dr. Julio Calzada, en su rol de Director de Informaciones y Estudios Económicos, explicó a La Opinión cómo hay que leer el complejo contexto mundial, en medio de una puja de intereses que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia depara para países como la Argentina.

-¿Nuestro país produce lo que el mundo está necesitando? ¿El contexto mundial es un obstáculo o una oportunidad?

-Exactamente es la pregunta. Años atrás todos nos preocupábamos por el hecho de que bajaban los precios de las materias primas y los alimentos, y parecía que producir es tipo de commodities, producir petróleo o gas como está produciendo hoy Argentina, eran prácticamente productos menores de nuestra economía frente al valor agregado de otros. Pero hoy vemos que surgen preocupaciones en el mundo y hay dos datos al respecto: por un lado, el gobierno alemán emite un informe donde sugiere a su propia población ser austeros en cuanto al consumo de alimentos y almacenar productos, previendo una escasez global. El otro dato es lo que dijo esta semana el presidente de Ucrania, Zielensky, que planteó la posibilidad de que haya un giro en la contienda bélica con lo cual esto podría generar tal vez alguna situación de desarme de la contienda. Sin embargo, lo que queda demostrado de esta crisis, que es una guerra mundial en realidad tal como está planteada, es que aquellos países que tengan commodities como es el caso nuestro, son países centrales para la economía mundial. Creo que Argentina tiene esta gran oportunidad de aprovecharlo y para ello hay que tomar las medidas correctas.

-¿Cuáles serían esas medidas a su modo de verlo desde manera técnica?

-Las medidas son sencillas y concretas. Tratar de definir una estrategia de mediano y largo plazo para que de alguna manera el sector productivo pueda delegar su máximo potencial y esto es una tarea que no se puede hacer en el marco de contiendas permanentes entre gobierno, cámaras empresarias y los propios productores o las industrias. Acá hace falta una estrategia integrada entre todos los sectores, sin dejar de ver las problemáticas que tiene Argentina, como lo es el impacto inflacionario y buscar una salida a esto. Pero en dicha estrategia tenemos que contemplar que todos tenemos que aprovechar esta oportunidad porque no será un problema que el mundo solucionará a la brevedad; es decir, no es fácil de solucionar en el corto plazo. Por más que la guerra termine, la faltante de alimentos, los problemas de hambruna, continuarán. Un dato clave es que las Naciones Unidas están ocupándose del tema y asistiendo a países que van a tener también problemas de alimentos.



EL PRIMER PASO, SEMBRAR

Para Julio Calzada, el primer paso estratégico del país es no discontinuar el crecimiento productivo, porque allí comienza todo.

-¿Cómo están viendo la campaña fina que está comenzando en algunos lugares?

-La campaña triguera es incierta, porque las perspectivas se dan mirando el mapa de agua, de humedad en los perfiles de suelo que tiene por ejemplo nuestro servicio de Guía Estratégica para el Agro (GEA) minuto a minuto. Todo lo que es provincia de Buenos Aires, especialmente en la parte sur, hay buenas reservas de agua en el primer metro. Pero todo lo que es Córdoba y nuestra zona productiva de Rosario está comprometida en numerosos sectores. Después hay sectores que específicamente tienen agua un metro hacia abajo pero en los 10 primeros centímetros no tienen humedad como para arrancar. Lamentablemente no hay perspectivas de que pueda haber lluvias en los próximos cinco a diez días, que le permitan dar un bombazo de agua a los lotes con intención de siembra. Pero estamos a tiempo, porque muchos productores van a tirarse a los ciclos más cortos y van a tratar de ir a fines de junio o principios de julio para tratar de sembrar. Por el momento, estamos viendo una caída en el área sembrada en el orden del 8% en la primera estimación de GEA. Pero bueno, es temprano para afirmar una tendencia definitiva.

-¿Cómo se encuentra la ecuación económica para el cereal de invierno?

-La ecuación económica en muchos sectores sigue dando, porque a pesar de que los fertilizantes han tenido precios elevados (ahora en baja), los márgenes en algunos lugares son positivos. Claro que en otros lugares el diferencial de rendimiento para cubrir márgenes se ve complicado y quizás algunos productores se abstengan de hacerlo o se pasen a cebada; que eso es una de las cuestiones que estuvimos viendo nosotros con el equipo. Pero esperemos. Habrá que ver la evolución de las lluvias.