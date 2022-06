Productores rafaelinos celebran la iniciativa, pero reclaman usar terminología correcta

A fines de mayo, la Secretaría de Ambiente y Movilidad de Rafaela presentó el sistema digital para la gestión integral de aplicaciones de agroquímicos (TOMASA). Su utilización, para digitalizar y agilizar este proceso, surge a partir de la experiencia ocurrida en Chascomús y por eso ambos municipios firmaron un convenio de trabajo conjunto.

El sistema comenzará a implementarse paulatinamente para digitalizar este proceso que ya se realiza manualmente y estará acompañado por una serie de capacitaciones a quienes lo utilicen. Según se conoció, permite la gestión en línea de los registros de productores, aplicadores y de los comercios, la solicitud de permisos para la aplicación por parte de los productores y la entrega de actas técnicas de trabajo correspondientes a las empresas de aplicación de agroquímicos que aseguren buenas prácticas de aplicación.

En definitiva, es una herramienta complementaria a la fiscalización de establecimientos productivos y comercios de venta de agroquímicos, que es de público acceso desde la página web del municipio.

Desde el municipio destacaron al sistema porque facilita el acceso a registro de comercios (incluye empresas productoras, comercializadoras y/o depósitos de agroquímicos); registro de productores y propietarios de lotes a pulverizar; solicitud de aplicación; registro de empresas aplicadoras; presentación acta de ejecución de aplicación; acceso al sistema de información meteorológica municipal; legislación vigente, instructivos, BPA, formularios y protocolos; contacto y denuncias; consultas por intoxicación, mapa de áreas urbanizadas, y zonas de exclusión y amortiguamiento.



LA OPINIÓN DE PRODUCTORES

La agrupación “Productores Unidos Rafaela” fue consultada por La Opinión sobre TOMASA. En efecto, señalaron que “significa una importante mejora en relación al objetivo de contar con la identificación y el registro de todos los operadores involucrados en las operaciones de venta (proveedores de insumos), del uso y aplicación de los productos fitosanitarios, y que permitiría agilizar, facilitar y mejorar la información y la comunicación entre todas las partes involucradas: productores, aplicadores, municipalidad y la población”.

Por eso, calificaron como “positiva” la herramienta para generar conocimiento y confianza en la población, dado que estaría disponible para toda la ciudadanía a través de la web de la municipalidad.

Al analizar la operatoria o el mecanismo, todos coincidieron que es muy parecido al actual. “Se cargarían los productos con la receta y cuando se aprueba se emite el turno para poder hacer la aplicación”, explicaron. Si funcionara tal como fue presentado, el sistema sería ágil y transparente, ya que se podrán cargar las recetas on-line y un funcionario de medio ambiente, asignara el turno para poder realizar la aplicación. Toda esa operatoria es la que implica como se tendrá que coordinar con las maquinas aplicadoras.

De todas maneras, los productores reconocieron que la puesta en marcha y la implementación “va a llevar un periodo de tiempo, una etapa de prueba y error, evaluando como se maneja el sistema y los resultados obtenidos para cada uno de los operadores involucrados, con la finalidad de hacerlo ágil y practico”.

Los datos registrados en esta plataforma serán muy importantes dado el volumen e importancia de la información, que podrá utilizarse para evaluaciones para mejoras, análisis estadístico, trazabilidad del cultivo, etc.

Un aspecto a tener cuenta, puesto a consideración por la agrupación de productores, está relacionado con la terminología adoptada por parte de las autoridades. “Reiteramos nuestro pedido para que se utilice en este sistema el término correcto que involucra a los productos utilizados para el control de las plagas de los cultivos, sean estos de síntesis química o de origen biológico: es fitosanitarios”, afirmaron.

Y concluyeron: “el término agroquímico, que se utilizó en la presentación del sistema TOMASA, no representa el objetivo del sistema ya que incluye las sustancias derivadas de la industria química que se utilizan en agricultura: combustibles, lubricantes, fertilizantes, enmiendas, etc, además de los fitosanitarios”.