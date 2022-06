"Me genera más tristeza que bronca volver a escuchar estas cosas, sobre todo de una dirigente política que, personalmente, no la conozco y hace un planteo genérico sin ningún fundamento, una mentira, de mala fe o, por ignorante, lo que no deja de ser grave", manifestó Rubén Galassi a El Litoral.

Fue en respuesta a expresiones Lucila Lehmann, presidenta de la Coalición Cívica, al señalar que "nuestro límite como Coalición Cívica está puesto en las figuras de Bonfatti y de Galassi, dos personas que hace años Lilita viene denunciando. En el flagelo que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe en materia de inseguridad y de narcotráfico, ellos han tenido una gran responsabilidad".

Al respecto, Galassi, ministro de Gobierno en la gestión de Antonio Bonfatti, recordó que "el narcotráfico es un fenómeno mundial, basta que querer focalizarlo en algún territorio puntual".

LA RESPONSABILIDAD

E insistió en marcar que "en Argentina, la responsabilidad es del fuero federal tanto en la Justicia como en las fuerzas de seguridad. En la Provincia no dejamos de reconocer que es un problema que se agravó por varios motivos: enclave geográfico, puertos, convergencia de rutas nacionales, la propia hidrovía. Nos cansamos de exigir que se controle la hidrovía porque el río es responsabilidad de Prefectura, lo que sale es de Aduana, AFIP, UIF, todos organismos nacionales. En Santa Fe, en el gobierno de Bonfatti pusimos en marcha la transformación del sistema de justicia penal; con minoría legislativa pudimos incorporar jueces y fiscales, lo dotamos de infraestructura edilicia; encarcelamos a los Cantero, Bassi y los Ungaro, y el accionar de esa Justicia provincial es la que acaba de condenar a prisión perpetua a Esteban Lindor Alvarado, que en la época de nuestro gobierno estaba preso en Buenos Aires".

"ES INJUSTO, Y ES MENTIRA"

Para Galassi, la actitud de Lehmann -a la que no mencionó por su nombre nunca en la nota- "de caer sobre nosotros es injusto y es mentira, sin negar el problema. El gran ausente en todos estos años ha sido el gobierno nacional que nos dejó solos, que ahora manda 200/300 gendarmes creyendo que con eso soluciona el tema. Acá tenemos el eslabón final que es la violencia".

Y pide no dejar de reconocer que el consumo se ha disparado exponencialmente en los últimos 15/20 años, a la vez de señalar que "estas bandas delictivas lucran con el consumo. Consecuencia por el trabajo atentaron contra la vivienda de Bonfatti. Esta mujer debería pedir disculpas porque cuando Antonio estaba poniendo el cuero no sé donde estaba. No la he visto nunca poner los pies en el barro contra estas mafias. No pretendemos una medalla a Bonfatti pero por lo menos que no se lo difame".

ELUCUBRACIONES POLITICAS

Galassi señaló que no hay ni habrá denuncia "son elucubraciones políticas en la misma sintonía que las hizo el impresentable del Cuervo Larroque. En el mecanismo y en el proceder es exactamente el mismo. Se hizo todo lo que estaba al alcance, quizás podríamos haber tenido otros resultados pero sin la colaboración del gobierno nacional es muy difícil".

Por otra parte, además de modificar el sistema penal, Galassi mencionó lo actuado en lo social con el plan Abre, pero reconoció que "todo eso no alcanza ante una sociedad con más consumo y una calamitosa crisis social que hace estragos. Los consumos, en una sociedad en crisis, genera este fenómeno donde actúan las bandas y algunos hacen negocios y otros exponen su vida y termina en estos altísimos indicadores de violencia. No negamos que ha habido corrupción en las fuerzas de seguridad, pero se los pasó a disponibilidad".

DIALOGOS

En la nota, Galassi afirmó que en el socialismo "nunca nos hemos planteado integrarnos a Juntos por el Cambio. Hemos tenido diálogo con el radicalismo, el PDP, Pablo Javkin. Plantear hoy esa discusión es atemporal. La acción política hoy pasa por otros andariveles: ejecutivas donde tenemos intendencias, en legislativas con nuestros diputados y concejales. La arquitectura electoral será motivo de discusión el año próximo. Por lo pronto vamos a seguir hablando con el radicalismo y con los partidos que hemos construido propuestas frentistas y hemos sido gobierno".