Para tener en cuenta cuando hay niebla

La Municipalidad de Rafaela sugiere no conducir en caso de niebla.

Si ello resulta inevitable, se señala que existe una serie de acciones a tener en cuenta para evitar siniestros viales.

La niebla es uno de los factores más riesgosos al momento de conducir, y en consecuencia, se brinda una serie de consejos a tener presente.

Así las cosas, se recomienda no conducir en caso de niebla, y si ello no fuese posible, existen acciones tales como encender siempre las luces bajas y antiniebla; no usar luces ya que pueden encandilar o generar un efecto de espejo, acortando el campo visual; circular a baja velocidad: aumentar la distancia con el vehículo de adelante; no encender las balizas, solo en caso de detención al costado de la calzada; detenerse solamente si se dispone de una zona segura, nunca sobre la calzada; evitar adelantamientos; mantener limpios los parabrisas; en rutas o autopistas si se observan carteles con dos "V" invertidas, no superar los 60 kilómetros por hora; y en rutas o autopistas, si se da lo anterior no superar los 40 kilómetros por hora.