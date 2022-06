Un jugador de Atlético volcó con su automóvil

Un importante siniestro vial ocurrió ayer martes en horas de la madrugada sobre la autopista Santa Fe - Rosario a la altura del "Colón Hotel de Campo", donde un automovilista perdió el control de su vehículo y volcó a un costado de la calzada pavimentada, sobre el cantero central.

De acuerdo a información brindada por medios de la capital provincial, entre ellos El Litoral, al llegar al lugar la Policía de Seguridad Vial constató que se trataba de un automóvil Volkswagen Fox que era conducido por el actual jugador del plantel profesional de Atlético de Rafaela en la Primera Nacional, Jonathan Fleita (ex Unión de Santa Fe).

El vuelco ocurrió minutos previos a las 2:00, luego que el futbolista perdiera el control del vehículo por causas aún no informadas. Cabe destacar que por fortuna no registró heridas o algún tipo de lesión.

La policía de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe y personal del corredor vial arribaron al sitio del accidente para asistir al involucrado y controlar el tránsito.

Por otro lado, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial brindaron ciertas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de circular con niebla densa como la que se presenta durante esta semana en la región centro santafesina.



MÁS ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

* En Rafaela, el lunes, en intersección de calles Larrea y Avenida Podio, tuvo lugar un siniestro vial en el cual fueron partes dos automóviles, uno marca Peugeot, guiado por una mujer, y otro Citroën Berlingo, conducido por un hombre, ambos mayores de edad y oriundos de este medio. Resultó con lesiones de carácter leves la conductora del primer vehículo mencionado. Asistió servicios de emergencias 107 y Comisaria 15ª.

* Un segundo suceso vial ocurrió también el lunes, en intersección de calles

Remedios de Escalada y Saavedra, siendo partes una motocicleta marca Motomel Blitz, guiado por un joven de 19 años, acompañado por una joven de 17 años y la parte restante una camioneta marca Renault Kangoo, conducida por un hombre de 41 años. Resultó con lesiones de carácter leves el conductor del

segundo vehículo mencionado. Asistió servicios de emergencias 107 y Comisaria 1ª.

* Finalmente, también el lunes, en intersección de calles Lorenzatti y Paraná, una motocicleta marca Guerrero Trip guiada por un individuo de 39 años de edad, fue colisionada por un perro callejero. El motociclista resultó con lesiones de carácter graves. Asistió servicios de emergencias 107 y Comisaria 13ª.