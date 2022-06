Noche de reconocimientos

Anoche tuvo lugar la habitual reunión del HCD de Liga Rafaelina de Fútbol y tal como estaba previsto se desarrolló, antes de comenzar con el orden del día, el homenaje a ex presidentes de la entidad madre del fútbol doméstico.

En el marco de los festejos por los 100 años de la LRF, la Sub Comisión del Centenario quiso destacar la acción de todos aquellos que pusieron su esfuerzo a lo largo de estos cien años para que la Liga Rafaelina de Fútbol ocupe el destacado lugar que actualmente ostenta en el fútbol del Interior del país.

En primer lugar se entregó un reconocimiento a Fernando Muriel, Fabricio Poi y Omar Chiarelli, ex presidentes liguistas. Además se hizo entrega de un presente al actual presidente, Fabián Zbrun.

Luego fue turno de distinguir la labor realizada durante más de 40 años a Eduardo Bruno y Edgardo Allochis, quienes se desempeñan como dirigentes y asesores de la Liga.

Estuvo presente el diputado Juan Argañaraz para hacer entrega de un diploma en donde la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe decretó de interés provincial el Centenario de la Liga.

Por último, también fueron reconocidos los periodistas que habitualmente se ocupan del día a día de nuestro fútbol: Guillermo Willy Bersano, Adriana Molina, Martín Pedrola y Martín Ferrero.