La defensa de Paolo Rocca

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El CEO de Techint, Paolo Rocca, aseguró que con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner "no hubo direccionamiento ni corrupción" en la adjudicación de la provisión de caños.

Según el empresario, esa obra "es fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta", a la vez que indicó: "El Gobierno llegó un poco tarde con la financiación, elaboró un pliego para la compra de tubos y otro para la construcción. El pliego para la compra de tubos es técnicamente indiscutible. Hizo lo que tenía que hacer".

"Pero los tiempos para llegar al invierno de 2023 son muy cortos. Por eso no hubo ofertas consistentes en el tiempo previsto. Y nosotros, con Tenaris, llegamos forzando nuestra cadena de abastecimiento, anticipando decisiones para poder presentar una oferta", comentó Rocca.

Al disertar en el foro organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el empresario consideró además que el Gobierno "podría haber cancelado la licitación o asignarnos a nosotros", tras lo cual añadió: "No hubo corrupción ni direccionamiento del pliego. Respeto el enfoque técnico del Gobierno".