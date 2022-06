Citan a declarar al renunciante Kulfas

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El juez federal Daniel Rafecas citó a declarar como testigo al ex ministro Matías Kulfas en el marco de la investigación por supuesta irregularidad en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

La convocatoria es personal y en calidad de testigo, tras la renuncia de Kulfas motivada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El ex funcionario sugirió acerca de ciertas irregularidades en la licitación para la construcción del gasoducto.

Justamente, el juez Rafecas lo quiere escuchar como testigo para que ratifique o no las acusaciones y dé detalles de las mismas, a partir de un off de récord que Kulfas dio a la prensa y despertó la ira de Cristina Kirchner.

Asimismo, citó también como testigo a Antonio Pronsato, el hombre que tenía a cargo la unidad ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner en ENARSA.

Por otro lado, el juez dispuso una nueva orden de presentación en IEASA para obtener la documentación complementaria vinculada a una segunda licitación del proceso relacionado a los caños de tubería.

Asimismo, convocó para el martes próximo a una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que expliquen sobre los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto.

Las denuncias que tiene Rafecas en su poder son la del abogado Santiago Dupuy de Lome, de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y de los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolf.

En las tres, lo que se cuestiona y se pide investigar es el proceso de licitación que hubo por parte de las autoridades de energía y el supuesto direccionamiento en la misma.