La plataforma digital que permite detectar enfermedades respiratorias

FluTracking, es un proyecto desarrollado en una plataforma digital que consiste en una encuesta semanal voluntaria sobre enfermedades respiratorias, como el Covid y la gripe, con la que se construye un mapa y estadísticas de dichas enfermedades actualizado semanalmente.

¿Cómo funciona la herramienta digital? FluTracking monitorea la presencia de síntomas respiratorios y todos aquellos participantes que los han tenido y no poseen test de Covid o test negativo tendrán una devolución sobre su estado de salud y, en caso de estar atravesando alguna enfermedad, será alertado.

Al respecto, la Dra. Sandra Cappello explicó que “este es un proyecto de investigación del que participa la República Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong, donde se trata de monitorear en tiempo real síntomas respiratorios; es un proyecto que busca evaluar si esta aplicación serviría para poder detectar en forma precoz algún tipo de brote de alguna enfermedad, en este caso se está haciendo con síntomas respiratorios. Es muy simple, muy sencilla, se completa todos los lunes, solamente te mandad un recordatorio al correo electrónico y no te lleva más de dos minutos”.

Entre las preguntas que se formulan, comentó la médica, está si la persona tiene algún síntoma respiratorio, si fue hisopada durante la última semana, si tiene vacuna antigripal, vacuna contra el Covid y cuantas dosis tiene. Uno puede ir viendo cómo evolucionan las respuestas de las personas, en tiempo real en el mapa de la Argentina.

“Es un trabajo de investigación que lo propone Australia y en donde nosotros en Argentina participamos a través de la Sociedad Argentina de Infectología, que a su vez por medio de la subcomisión de SADI Federal –en la cual yo participo- nos comprometimos a que cada uno en su provincia promocione esta página, para que la mayor cantidad de la población participe y nos ayude para evaluar que está ocurriendo en nuestro territorio”, precisó la doctora.

Cappello, dijo que “esto se geolocaliza con la participación, con lo cual solamente cuando uno responde se marca un puntito y lo cierto es que hay varias personas de Rafaela que están participando, que si bien no tienen síntomas, uno tiene la percepción de que en la ciudad hubo muchos casos porque hay muchas consultas por síntomas respiratorios, pero no hay un registro único. La idea es ver si esta aplicación puede demostrar, que uno puede monitorear en tiempo real la aparición de estos cuadros”.