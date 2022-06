Preventiva para quienes dispararon contra policías

Dos hombres de 20 y 21 años que son investigados por haber disparado armas de fuego con el fin de atacar a personal policial en la zona norte de la ciudad de Santa Fe en las últimas horas quedaron en prisión preventiva.

Las medidas cautelares fueron impuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Patrizi, en una audiencia que se desarrolló esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

Los imputados fueron privados de su libertad a pedido de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1. La Defensa no se opuso al requerimiento y el magistrado consideró que estaban dadas las condiciones para que los investigados transiten el proceso judicial en prisión preventiva.



DE NOCHE

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, los imputados –cuyas iniciales son MEN e IYM– llevaron adelante su conducta delictiva el jueves pasado por la noche en cercanías de la esquina que forman Larrechea y Ex Combatientes de Malvinas.

La Fiscalía contó que minutos antes de las 00:00 del viernes, los hombres investigados efectuaron disparos en la vía pública con una pistola 9 milímetros y un revólver 38 milímetros largo que portaban sin la debida autorización legal.

Según lo relatado, al advertir lo que ocurría, los vecinos se comunicaron con la Central de Emergencias 911 y dieron aviso a las autoridades. En consecuencia, llegaron al lugar los uniformados que resultaron víctimas de la agresión.

El MPA remarcó que cuando los imputados vieron a los miembros de la fuerza de seguridad comenzaron a dispararles. En el marco de la situación violenta, los agentes dieron la voz de alto y, como no fue acatada, utilizaron sus armas de fuego reglamentarias para repeler el ataque.

Ante el juez se narró que una de las personas que quedó en prisión preventiva depuso primero su actitud y fue aprehendida; mientras que la otra intentó escapar y fue privada de su libertad luego de una breve persecución. En cuanto a las armas ilegales, fueron secuestradas y analizadas por personal especializado.



DELITOS

A los dos hombres investigados se les atribuye la coautoría de los delitos de abuso de armas, atentado y resistencia a la autoridad y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.