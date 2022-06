Alberto: "Defenderemos los derechos de América Latina"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Antes de partir rumbo a Estados Unidos para participar de la IX Cumbre de las Américas, el presidente Alberto Fernández afirmó que al hablar ante el pleno de mandatarios defenderá los "derechos de América Latina".

"Vamos a defender los derechos de América Latina, a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, la unidad se ejerce y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie. Así que vamos a ir con ese mensaje", enfatizó Fernández.

En declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada, el jefe de Estado precisó: "Lamentamos enormemente la no presencia de países que no han sido invitados, pero trataremos de llevar su voz como presidente de la Celac a ese foro".

El mandatario partió a las 23:00 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde se llevará a cabo el encuentro que reunirá a los mandatarios de la región.

Fernández viajará acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzoti y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

También formarán parte de la comitiva oficial el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

Además, acompañarán al Presidente el jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos y el diputado nacional, Eduardo Valdés.

La IX Cumbre de las Américas tiene lugar hasta el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, bajo el lema "Construyendo un Futuro Sostenible, Resiliente y Equitativo".

Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo de este foro es "analizar y debatir sobre los problemas y desafíos que enfrenta el continente americano, así como afianzar la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva, a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de los ciudadanos de los países participantes".

"Los jefes de Estados del Hemisferio se reúnen para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas", agregaron.