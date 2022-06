Proyecto para eliminar jubilaciones de privilegio

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal presentó en los últimos días un proyecto de Ley para eliminar los haberes jubilatorios extraordinarios vitalicios que perciben hasta el momento todos los presidentes y los vicepresidentes. “No se le puede pedir más ajuste a los argentinos si primero no se ajusta la política”, argumentó.

Vidal, además, recordó que durante su mandato como gobernadora bonaerense (2015-2019) promovió la ley que deroga los regímenes jubilatorios especiales que beneficiaban a ex mandatarios, vicegobernadores y legisladores de las dos cámaras provinciales. “Prediquemos con el ejemplo”, afirmó la diputada, según consignó el portal Infobae.



EL GASTO DE

LA POLITICA

La discusión sobre el gasto que demanda la política, en un contexto de fuerte presión inflacionaria, volvió al centro de la discusión en los últimos días.

El año pasado, el propio Gobierno buscó modificar los regímenes especiales para personal judicial y que perteneció al servicio exterior. En el caso de la iniciativa de Vidal, el recorte sería para la máxima autoridad del país.

En un articulo de opinión para Infobae, publicado a finales del 2021, la diputada nacional Graciela Camaño hizo un repaso del gasto que representa para el Estado el pago vitalicio de estas jubilaciones.

En el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner, recordaba que la actual gestión le solicitó a la ANSES que desista de apelar en la causa donde se discutía el cobro de su doble pensión vitalicia (una como ex presidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner), y percibe $2.5 millones por mes (además del cobro de un retroactivo millonario).

“El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a 5 años de prisión en la Causa Ciccone, cobra unos $420 mil en concepto de pensión vitalicia y le reclama al Estado el pago de $17 millones de retroactivo”, indicaba Camaño en el mencionado artículo, y agregaba que “el puntano Adolfo Rodríguez Saa, que en diciembre de 2001 quedó a cargo de la presidencia durante sólo una semana, se lleva $530 mil por mes”.

En noviembre de 1991, se sancionó la ley 24.018 que regula las asignaciones mensuales vitalicias para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y para ex presidentes y vicepresidentes una vez que han cesado en sus funciones. La norma establece que los ex presidentes tienen derecho a percibir el 100% de lo que cobre un juez de la Corte en actividad y los ex vicepresidentes, un 75% de ese monto.



ABUSOS

“Estamos hablando de una pensión que no tiene carácter contributivo, esto es, que no se otorga como resultado de aportes realizados durante determinado período de tiempo en actividad. Con el correr de los años, se ha desvirtuado el espíritu de la norma vinculada a la contraprestación por el servicio y desempeño en el cargo con honorabilidad y se ha convertido en una excusa para todo tipo

de abusos”, explicaba Camaño.



GOBERNADORES

Y VICES

En el caso de Vidal, y bajo su gestión, en enero de 2018 el gobierno bonaerense promulgó la ley que elimina las jubilaciones de privilegio para gobernadores, vicegobernadores y legisladores. El Decreto 18/2018 fue publicado en el Boletín Oficial, modificó el artículo 2 del Decreto-Ley N° 9.650/80 de Régimen Previsional de la provincia de Buenos Aires.

La normativa ratificada por la entonces mandataria provincial expresaba en sus fundamentos que se trata de regímenes especiales aquellos “que habilitan a estos funcionarios a obtener prestaciones previsionales con requisitos distintos de los del régimen general, y con determinaciones de haberes y movilidades o actualizaciones superiores a la de los demás beneficiarios del régimen previsional general”.

“La Constitución provincial consagra en su artículo 11 la igualdad de todos los habitantes de la provincia, y lo propio hace el texto de la Carta Magna respecto de todos los ciudadanos argentinos en su artículo 16″, recordó además el texto.

Sin embargo, la legislación aclara que “no significa que exista una variación en el monto de las prestaciones que se vienen abonando a los beneficiarios de las prestaciones previsionales vigentes, las que tendrán la movilidad que se otorgue a los beneficiarios del régimen general”.

Es decir, los ex funcionarios de cargos electivos seguirán percibiendo sus haberes como venían cobrando actualmente, y los cambios se aplicarán para los futuros jubilados, a partir del cambio de la normativa en 2018.

“En consecuencia, el desempeño de los cargos previstos en las leyes que por la presente se promueve su derogación, quedará incluido, a partir de la vigencia de la presente ley, dentro del ámbito de aplicación personal del régimen general del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires”, precisó el decreto de promulgación.