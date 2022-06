En enero, el Gobierno de Joe Biden había dicho que el "compromiso" con la democracia sería el factor para decidir quién sería invitado a la Cumbre de las Américas, que esta semana lleva a cabo su novena edición en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Este encuentro, cuyo punto de partida fue en 1994 en Miami, permite a los jefes de Estado y de Gobierno del continente abordar una agenda común, aunque esta vez el clima es de tensión por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.Convocada en esta oportunidad con el lema "Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo", es la única instancia que reúne a los líderes de los países del continente para debatir desde temas diplomáticos hasta comerciales y definir acciones comunes, en la que participan las mismas 35 naciones que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que Cuba se encuentra excluida desde 1962.El liderazgo global de Estados Unidos configura, en términos generales, un vínculo claroscuro con los países de América Latina a lo largo del tiempo. En momentos en que Washington se enfrenta cada vez más con Rusia por la guerra en Ucrania y con China por sus avances estratégicos y comerciales en América Latina y el Sur global, mostrar respaldo entre sus pares del hemisferio es un activo valioso para la Casa Blanca. Sin embargo, la manzana de la discordia es que Estados Unidos invitó a la cumbre solo a países con los que tiene buena relación, lo que excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero muchos creen que eso es solo una manifestación superficial de un problema más de fondo: una América Latina que siente que a Washington no le importa y que quiere hacérselo saber.Cuba participó de las dos últimas ediciones de la cumbre, en Perú y Panamá. En la de Panamá, en 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, tuvo un histórico apretón de manos y encuentro con Raúl Castro. A esto le siguió una visita de Obama a la isla sin precedentes desde 1928 y, más importante aún, una impensada normalización de relaciones, con reapertura de embajadas y todo.Varios presidentes de la región, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, no concurrirán a esta cita en rechazo a la no invitación de los tres países mencionados, aunque en julio visitará la Casa Blanca para reunirse con Biden. En Argentina, el presidente Alberto Fernández confirmó su participación en la Cumbre recién la semana pasada, cuando también se oficializó un encuentro con su par estadounidense a fines del próximo mes.La Cumbre es una plataforma para que Estados Unidos estreche lazos con las Américas para lidiar con dos temas a los que da máxima relevancia: el aluvión de migrantes que está cruzando su frontera sur, con México, huyendo de la pobreza, y la creciente presencia de China en la región con su megaplan económico mundial Nueva Ruta de la Seda.En la primera edición, hace 28 años, los líderes de la región firmaron una Declaración de Principios que se tituló "Pacto para el desarrollo y la prosperidad: democracia, libre comercio y desarrollo sostenible en las Américas". El documento postulaba entre sus prioridades la integración regional a partir de la formación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para eliminar barreras al comercio y la inversión, uno de los temas que generó mayores debates en las tres reuniones siguientes hasta que se diluyó en el fracaso.Sin embargo, el mapa de las Américas no ha registrado mayores cambios favorables desde los 90. Los problemas medulares se mantienen en la lista de pendientes. Defender el espacio de encuentro y diálogo de las máximas autoridades de los países de la región es positivo. Pero ya es tiempo que las medidas que se acuerden en ese ámbito se traduzcan en mejoras reales en la vida de los pueblos.