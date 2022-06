Ajedrez: vuelta a la competencia

Ya se puede volver a disfrutar de las competencias presenciales de ajedrez que unen a cientos de personas de todos los niveles y edades. La vuelta al tablero es un excelente escenario para completar el entrenamiento y explotar al máximo el rendimiento de los jugadores y jugadoras.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el primer y clásico “Dominguito” del 2022, un torneo que se espera con ansias para encontrarse cara a cara con los rivales deportivos y los amigos por fuera del tablero. Se reunieron ajedrecistas de todas las categorías (infantiles, juveniles y mayores) y hubo representantes de las diferentes zonas que se incluyen en la Federación Rafaelina de Ajedrez. Contempla a los departamentos 9 de Julio, Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal, siendo este último el encargado de la organización en esta oportunidad, realizando la competencia en el Liceo Municipal Ángela Peralta Pino.



GRAN DESEMPEÑO

El excelente resultado de los más chicos es el fruto del trabajo de los profesores de la escuela de Ajedrez de Atlético, que se combina con el apoyo y acompañamiento de los padres de los más pequeños. En la Categoría Sub 8, Paula Gómez Fontanet se quedó con el primer puesto. También se destacaron Agustín Culzoni y Nicolás Scarinisi.

En Sub 10, el premio mayor fue para Salvador Delgado, también jugador de Atlético, finalizando tercero Tomás Ironicci. En esta categoría también se destacó la participación de Benicio Bortolotto y Benjamín Cisterna.

En Sub 12 tuvieron meritorios desempeños Lisandro López y Luciano Marinozzi.

El ajedrez es una gran herramienta pedagógica y de formación en valores, que aporta al desarrollo del pensamiento lógico y reflexivo, promueve la concentración, la memoria, y permite expandir los límites y estimular la creatividad. Para todos los interesados e interesadas en aprender a jugar, o mejorar su táctica y estrategia, los invitamos a contactarse con la escuela de Atlético de Rafaela, a través del 3492 15695399 o al Instagram @escueladeajedrezar.