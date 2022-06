Candela Gentinetta en el cuadrangular final de LSB

Este miércoles y jueves se jugará en Paysandú, Uruguay, el cuadrangular final de la Liga Femenina Sudamericana de Básquetbol donde representando a nuestro país estará Berazategui, reforzado para este torneo con la rafaelina Candela Gentinetta.

Todos los juegos se jugarán en el Estadio 8 de Junio, con capacidad de 6.500 espectadores, el segundo gimnasio cubierto de mayor capacidad en Uruguay. Defensor llega a esta instancia como ganador del Grupo A, las guaraníes se quedaron con el Grupo C, mientras que las argentinas ganaron el Grupo B. Las ecuatorianas accedieron a semifinales como las mejores segundas.

El siguiente es el detalle del calendario:

8 de junio: semifinales, 19.30 Félix Pérez Cardozo de Paraguay (Rº1) vs. Societá Sportiva Bocca de Ecuador (Rº4) y 21.30 Defensor Sporting de Uruguay (Rº2) vs. Berazategui de Argentina (Rº3).

9 de junio: 19 partido por el 3er puesto y 21.30 Final.