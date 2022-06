Destacada actuación de ajedrecistas

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Con alegría se puso de relieve la destacada participación de ajedrecistas sunchalenses y de la región en el torneo que el pasado domingo, 5 de junio, se disputó la primera edición de los tradicionales torneos Dominguitos pertenecientes al calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez.

En esta oportunidad y luego de dos años de realizarse en forma virtual (debido a la pandemia del covid 19) nuevamente volvieron en forma presencial.

El encuentro ajedrecístico estuvo organizado por el Taller de Ajedrez del Liceo Municipal de San Cristóbal a cargo del profesor Gerardo Imhoff.

Participaron alrededor de 80 ajedrecistas distribuidos en las categorías sub 8, 10,12,14 y libre.

A continuación detallamos las primeras posiciones:



Cat. Sub 8:

1) Paula Gómez (Esperanza)

2) Benicio Molina ( Soc. Española Rafaela)

3) Jeremías Davico (Esperanza)

Mejor Dama: Sofía Piacenzoto (Ceres)

Segunda Mejor Dama: Noha Acuña (San Cristóbal)



Cat. Sub 10:

1) Delgado Salvador (Atlético de Rafaela)

2) Ignacio Pfisterer ( Esperanza)

3) Tomas Ironizzi (Atlético de Rafaela)

Mejor Dama: Valentina Sposito (Ceres)

Segunda Mejor Dama: Zoe Blazer (San Guillermo)



Cat. Sub 12:

1) Camilo Caglieris (Sunchales)

2) Juan Mateo Garrini (Sunchales)

3) Martina Osorio (Sunchales)

Mejor Dama: Taiana Ulrich (Ceres)

Segunda Mejor Dama: Paulina Eberhardt (Sunchales)



Cat. Sub 14:

1) Ailton Leiva (San Guillermo)

2) Inés Sodero ( Sunchales)

3) Máximo Almendra ( Ceres)

Mejor Dama: Emilia Ghiberto (Sunchales)

Segunda Mejor Dama: Jazmín Sposito (Ceres)



Cat. Libre:

1) Gastón Nagel (Humberto)

2) Sebastián Voisard (Esperanza)

3) Gabriel Scheneller (Sunchales)

Mejor Dama: Lucía Ghiberto (Soc. Española de Rafaela)