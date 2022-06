Ante la falta de gasoil, se podría paralizar la actividad en el campo

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni relativizó ayer la importancia del relevo de Matías Kulfas en el ministerio de Desarrollo Productivo por Daniel Scioli, en tanto advirtió que, ante la persistente falta de gasoil, peligra la cosecha y la siembra en algunas regiones del país.

"De esta forma no se puede continuar", afirmó Achetoni en declaraciones al programa Sin Relato que conduce Antonio Fernández Llorente por AM990.

El presidente de la FAA agregó: "Tanto el jefe de Gabinete como el mismo ministro de Agricultura dijeron que no hay problemas con el gasoil, que no va a faltar, y la verdad es que sigue faltando el combustible, sobre todo en los lugares puntuales en donde más demanda hay porque hay cosecha o porque se está preparando alguna siembra".

Según informó la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), hay 8 provincias en el norte del país que presentan una situación preocupante.

En tanto, según muestra un relevamiento que elaboró la entidad, Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se encuentran en rojo y esto se debe a que en las estaciones de servicio de esas provincias los camioneros se encontraron con "muy bajo o nulo suministro" de gasoil.

El dirigente ruralista recordó que existe una iniciativa de sectores del campo para ampliar la producción de biodiesel para enfrentar el faltante que hay en el país, debido a que las empresas petroleras no importan en combustible tradicional.

"Sin gastar dólares tenemos la posibilidad de subsanar este faltante, pero hasta el momento no hay una solución que venga a aportar algo de luz", sostuvo.

El “Mapa de abastecimiento de gasoil”, creado por técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) que reúne a las empresas transportistas del país, muestra que la escasez de gasoil se registra en 19 provincias, en tanto que los camioneros pasan más de 10 horas para esperar en estaciones de servicio por unos pocos litros de combustible.

"Excepto las provincias hidrocarburíferas de la Patagonia, el resto de los distritos tiene dificultades para acceder a combustible, un insumo imprescindible para desarrollar nuestra actividad", indicó la entidad en un comunicado. Según el relevamiento, en la mayoría de las provincias hay un cupo menor a los 20 litros por unidad mientras que un camión "necesita entre 35 y 40 litros para recorrer 100 km". Además, el 29,6% de los transportistas debió esperar más de 12 horas para cargar combustible; 28,9% entre 3 y 6 horas; 24,4% entre 6 y 12 horas; y 17% entre 2 y 3 horas.

A partir de las respuestas de conductores y propietarios de camiones de algunas de las 4.400 pymes que integran las 43 Cámaras de transporte nucleadas en FADEEAC, se conforma este “semáforo virtual” que tiene como objetivo monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustible en la Argentina.

"La falta de combustible trae quebrantos, ineficiencias y pérdida de tiempo. El daño es económico y social. No podemos cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos y se pierden trabajos a causa de la incertidumbre que genera la falta de abastecimiento normal. Los choferes resignan horas de descanso para hacer filas y ver si tienen suerte de conseguir algo de combustible", se quejó el titular de FADEEAC, Roberto Guarnieri. Y advirtió: "A pesar de las promesas del Gobierno aún no hemos recibido confirmación alguna sobre la concreción de las importaciones anunciadas”.



KULFAS Y SCIOLI

Por otro lado, Achetoni relativizó la importancia de la designación de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Kulfas, quien tuvo que dejar su cargo en medio de un escándalo por denunciar que la licitación del gasoducto de Vaca Muerta fue hecha a medida de una empresa del Grupo Techint.

"La certidumbre que se necesita en este momento, con un cambio no se soluciona", sostuvo el dirigente, quien planteó que "si el cambio hubiera sido por otros motivos, quizás generaba otro tipo de tranquilidad".

El titular de la Federación Agraria dijo que "como se lo cambia por versiones raras en cuanto a una licitación, no es por inoperancia sino por un desliz de situaciones internas". "No es lo procedente, no es lo que uno espera de un Gobierno que debe generar certidumbres en todos los ámbitos", agregó.

En otro aspecto, cuestionó la pelea interna en la oposición, entre el ex mandatario Mauricio Macri y el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

"Creo que todo el arco político le inspira desazón a la gente. Están cocinándose más en su propia salsa y de hacer soluciones para sí mismos, que para el conjunto de la gente que está complicada", advirtió. (NA)