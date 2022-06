Decomisaron mercadería en mal estado

En una labor de control efectuada por la Agencia de Seguridad Alimentaria (ASAL), con la colaboración de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria y la Guardia Rural Los Pumas, se decomisó mercadería en mal estado que era transportada en un vehículo que no presentaba los elementos tecnológicos adecuados para su correcta conservación.

La intervención se produjo al detectarse que los alimentos que se encontraban dentro de un furgón no respetaban las condiciones exigidas, de acuerdo con las normas bromatológicas establecidas.

En consecuencia, se procedió al labrado del acta correspondiente y al decomisado de los productos, los cuales fueron dispuestos en el Relleno Sanitario, ubicado en el Complejo Ambiental Rafaela.

Desde el Estado local se llama a la reflexión de quienes tienen la responsabilidad de transportar alimentos para el consumo humano y que eviten este tipo de situaciones para no poner en riesgo la salud y la vida de los habitantes.