Reconocimiento a los ex presidentes

Continuando con sus actividades en el marco de su Centenario la Liga Rafaelina de Fútbol realizará una evocación y homenaje a sus ex presidentes. También habrá un reconocimiento para profesionales que colaboran con la entidad y el diputado Juan Argañaraz hará entrega de la Declaratoria de la Cámara provincial destacando los cien años de la LRF.

El acto tendrá lugar este martes 7 de junio, a partir de las 20, durante su habitual sesión plenaria semanal y constará de un minuto de silencio en memoria de los dirigentes fallecidos que han ocupado tan distinguido cargo, a la vez que su formal mención de cada uno de ellos, como forma de agradecimiento.

En cuanto a los ex presidentes que se encuentran entre nosotros, se les hará entrega de un presente recordatorio. En este caso será para Omar Walter Chiarelli, Fernando Muriel, Fabricio Omar Poi y Fabián Zbrun.

También tendrán su merecido reconocimiento el doctor Edgardo Allochis (asesor letrado de la entidad) y el CPN Eduardo Bruno (asesor contable) quienes han cumplido una fecunda y dilatada tarea en la Liga, siempre en grado de colaboración ad-hoc.

La Sub Comisión del Centenario desea destacar la acción de todos aquellos que pusieron su esfuerzo a lo largo de estos cien años para que la Liga Rafaelina de Fútbol ocupe el destacado lugar que actualmente ostenta en el fútbol del interior de la República Argentina.

El listado de los expresidentes, ya fallecidos, es el siguiente: Juan Catelani – Juan Martegani, Antonio Alvarez, José Gunzinger, Rafael Actis (en tres oportunidades), Marcelino De Micheli, José Gutiérrez, José Simonetta, Jacobo Barr (en dos ocasiones), Emilio Borda Bossana, Juan Alfano, Juan Cagliero (en dos mandatos), Edgard Guibert, Mirko Bonetto, José Mosquera, Rodolfo B. Muriel, Eloy Chiesa, Hermindo Pavetti (en dos períodos), Omar Nicola (en dos oportunidades).