IG. Argentina

Las nuevas plataformas de comunicación social han llegado para quedarse y modificar todos los hábitos conocidos; hemos suplantado el abrazo por un “me gusta” o una llamado por etiquetas y también un stand up por un Tik Tok, modalidades que son parte transversal de la cultura contemporánea, un fenómeno que justamente nos abarca y atraviesa sin solución de continuidad.

Aquellos deportistas de las disciplinas más populares, han multiplicado esa ascendente de manera exponencial, desde ese reinado de las nuevas herramientas digitales a tal punto, que sus ingresos publicitarios superan en muchos casos, los de sus específicos contratos, un aliado impensado hace una década atrás.

El carácter masivo y democrático de estas redes, no solo autorizan a las celebrities, también le permiten visibilidad al resto de quienes desean publicar sus hazañas y que, por el escaso impacto de sus desafíos, no abren puertas en los medios tradicionales.

Un gigantesco Gran Hermano a escala planetaria.

Está claro que, ante semejante revolución en la interacción de las personas, todos los acontecimientos se amplifican y los protagonistas más destacados, consolidan minuto a minuto una posición de poder que se estruja en algunos casos, al límite de lo controversial.

Dentro de esta nueva órbita es indudable que las nuevas generaciones han tomado una ventaja sobre el resto y la exposición de sus acciones y emociones, son compartidas con naturalidad y recibidas con avidez por millones de destinatarios desconocidos y a su vez, famélicos.

La Selección Argentina, alias La Scaloneta, apelativo que encontró en estas líneas de comunicación una prosperidad inusitada, tiene varios exponentes que por carisma y frivolidad están generando un fervor abrumador cada vez que comparten esa desnudez, esa frescura ya sea en el disfrute de su bienestar económica como en la celebración de un éxito deportivo.

Es un comportamiento que sucede en medio de los avatares más complejos que cada ciudadano debe enfrentar y en alguna medida se coloca como una paradoja de estos tiempos y de tales desigualdades, sin que por ello, la interacción los interpele, se trata nada más y nada menos que de consentidas jactancias.

Claro que hay lugar para reflejar la nobleza de los sentimientos más profundos y este es el aspecto que las transforman a la mayoría de las redes sociales en irresistibles.

Por ejemplo, a 24 horas de la nueva conquista de la selección argentina, siguen las repercusiones tras la Finalísima que obtuvo ante Italia en el estadio de Wembley. Esta vez Alejandro Gómez sorprendió con una declaración de amor a Lionel Messi, de la cual sus compañeros de la Albiceleste se hicieron eco con desopilantes comentarios.

“Te puedes enamorar de una persona sin la necesidad de besarle o verle a diario”, fue la frase que eligió el Papu y que fue acompañada con una foto de La Pulga en plenos festejos tras la goleada por 3 a 0 que le brindó la Copa de Campeones. Como era de esperarse, este romántico posteo no pasó desapercibido por sus compañeros, quienes le siguieron el juego. “Te amo, Ale, te amo”, comentó Rodrigo De Paul. “Me encantaaaaa”, agregó Nicolás Otamendi. En tanto, Giovani Lo Celso escribió: “Te volviste loco, Alejandro”.

Por su parte, Ángel Di María, uno de los héroes de la jornada en el mítico estadio de Wembley, publicó: “Epaaaaa, me encanta”. Papu Gómez comentó el posteo con un “Vo deciiiiiiiiii” y el mismo tuvo más de 450 mil likes y unos seis mil comentarios.

En otra publicación, el futbolista del Sevilla dedicó unas emotivas palabras para sus compañeros y destacó el gran grupo humano que se formó en la selección argentina: “Una familia con humildad y trabajo. Seguimos logrando cosas con esta camiseta. Sumamos una estrella más y otro trofeo a las vitrinas. Orgulloso de pertenecer a este grupo maravilloso. ¡¡¡CAMPEONES!!!”.

Y a horas después de la exhibición de Lionel Messi en Pamplona, anotando por primera vez en su carrera 5 goles, esos que le permitieron derrumbar al esquelético Estonia, la fiesta en las pantallas de los teléfonos móviles, se prolongó en una “borrachera” de elogios que han terminado de fortalecer ese tejido emocional que lucía debilitado en el Capitán argentino y que tanta incertidumbre proyecto en ciclos anteriores.

Las redes en los tiempos de Messi y de esta generación que no solo ha conseguido revertir la indiferencia de los aficionados en lo futbolístico, sino que además, suma seguidores y reacciones que invitan a pronosticar una ampliación de este fenómeno a medida por ejemplo, nos acerquemos a la Copa del Mundo, tienen una positiva injerencia.

Una comunión que tiene nuevos códigos y que todavía no ha dejado ver los efectos colaterales, al menos es lo que aparenta por esa andanada de motivaciones que se disparan desde todos los rincones del mundo; para nosotros en tanto periodistas también hombres y mujeres tecnológicos y activos participantes de las redes sociales, el reto está servido en bandeja y con escasas opciones.

El tiempo dirá si esta revolución albiceleste que se manifiesta en el universo virtual, deja su moraleja y permite que se robustezca esa química indispensable para conectar los procesos por venir, de momento se deja ver como un cómplice necesario para la motivación de un plantel que hace gala de un estilo donde conviven lo vulnerable de la exposición, con la cultura criolla del aguante, una formula exótica, una marca en el orillo en esta era.