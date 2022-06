Ezequiel Medrán y su análisis del empate ante Sacachispas

Si bien lo realizado en el primer tiempo, sumado a lo rápido que la visita se quedó con uno menos. Las chances de gol que había generado, la lucidez de siempre en Salvá, más el dominio territorial que había logrado hacían suponer de un final feliz… con este Atlético de Rafaela no se puede gastar a cuentas. Sacachispas se le puso arriba en el marcador y en el complemento la Crema tuvo que salir a remontar el marcador y quitarse de la cabeza todos los ‘fantasmas’. Apenas alcanzó el empate con el gol de Claudio Bieler, su capitán y máximo referente. Lo tuvo para ganarlo también con una situación clarísima, un penal en movimiento que Lencina tiró afuera.

Tras el 1 a 1 en el Monumental, Ezequiel Medrán enfrentó a los medios y dejó su análisis.

“Da la sensación que todo es cuesta arriba pero siento que seguimos avanzando”, y agregó: “Vimos un equipo con mucha intensidad, agresividad, con claras intenciones de ser protagonistas del partido, fue lo que propusimos. Y lo tuvimos”.



Con respecto al gol recibido sobre el cierre del primer tiempo, el DT de la ‘Crema’ analizó: “Ese final del PT nos condicionó quizás el trámite del partido, una distracción nos costó un gol. Sabíamos que íbamos a tener que redoblar el esfuerzo ante un equipo que se supo agrupar bien en un terreno de juego de dimensiones pequeñas. Llegamos al empate, tuvimos las situaciones como para ganarlo pero no quiso entrar el segundo gol para darnos la victoria”.



De movida nomás, para remontar el marcador en el complemento, Medrán mandó a cancha a Alex Luna y el recién llegado Mauro Albertengo. Sobre ello contó: “Sentíamos que Sacachispas se iba a retrasar un poco y necesitábamos mover la pelota de zona media para afuera, para terminar con centros y tener profundidad. Lo buscamos con Albertengo por afuera, como para abrir la cancha. Lo pudimos hacer, los desdoblamos y faltó ese toque final del gol. Cuando hagamos un análisis más tranquilos de lo que dejó el partido, las situaciones las creamos, el equipo tuvo claras intenciones de ir a buscar el partido, de jugarlo, de sentirlo. Siento que venimos en un crecimiento constante, en esta etapa que me tocó tomar el equipo, y me da lástima porque vi un vestuario apagado después de un gran esfuerzo”.



Y la pregunta que todo hincha de la Crema se hace es ¿Cómo se sale de esta? A lo cual Medrán comentó: “Está en nosotros tener la capacidad, la valentía de reponerlo y seguir intentando. Siento que hay un grupo que está fuerte, que está con ganas, trabajando bien, que cada día estamos mejor y mañana (por ayer) empezaremos a pensar el próximo partido”.



A la hora de analizar algo más del rendimiento general de su equipo Medrán le contó a este medio: “Individualmente van levantando y eso repercute en lo colectivo. Es una injusticia el empate, si había un ganador era Atlético, es parte de esto, el camino que estamos transitando. Está en nosotros tener la valentía de empezar nuevamente para tener la mejor semana y prepararnos para visitar a Instituto”.



Y por último, y precisamente en relación al juego del próximo sábado (15 hs.) ante la Gloria cordobesa del rafaelino Lucas Bovaglio, Medrán señaló: “Fuimos compañeros, compartimos cuerpo técnico y ahora nos va a tocar enfrentarnos. Nosotros estamos enfocados en nosotros, en seguir fortaleciendo lo nuestro, vamos a enfrentar a un rival duro como Instituto que está en una posición expectante en la tabla pero debemos seguir pensando en fortalecer lo nuestro, hacernos cada vez más fuertes y tener las mejores resoluciones para lo que nos toque enfrentar”.