El automovilismo en Estados Unidos

En otra carrera espectacular, plagada de incidentes y que se definió en la prórroga (over time), Joey Logano, con Ford Mustang, se impuso en la primera visita de la NASCAR Cup Series desarrollada en el World Wide Technology Raceway de Gateway, en el estado de San Luis.

Los comisarios deportivos debieron ponerse firmes ante los múltiples roces, algunos de los cuales fueron definidos como “intencionales” por las autoridades de la prueba, que le terminó concediendo la segunda victoria de la temporada al experimentado Logano. Escoltaron al vencedor los hermanos Kyle y Kurt Busch (ambos con Toyota Camry).

Clasificación oficial: 1° Joey Logano (Ford); 2° Kyle Busch (Toyota); 3° Kurt Busch (Toyota); 4° Ryan Blaney (Ford); 5° Aric Almirola (Ford); 6° Martin Truex Jr. (Toyota); 7° Erik Jones (Chevrolet); 8° Ross Chastain (Chevrolet); 9° Cristopher Bell (Toyota) y 10° A. J. Almendinger (Chevrolet).



INDYCAR EN DETROIT

Will Power anotó su nombre como ganador por primera vez esta temporada en la IndyCar, que el fin de semana llevó a cabo el Gran Premio de Detroit, en el trazado callejero de esa ciudad estadounidense, reconocida internacional por ser la sede central de las empresas automotrices más importantes del país del norte.

El vencedor, luego de partir desde el puesto 16 en la grilla, concretó una espectacular recuperación para quedarse con la victoria, seguido por Alexander Rossi, mientras que la tercera ubicación quedó en poder de Scott Dixon.

Como consecuencia de este resultado, Power es el nuevo líder del campeonato, reuniendo 255 puntos; Marcus Ericsson (ganador de la última edición de la Indy 500), lo sigue con 252 y Pato O'Ward es tercero con 143. El próximo fin de semana continuará la actividad para la IndyCar con la disputa del Sonsio Grand Prix en Road America.

Clasificación: 1° Will Power (Chevrolet), en 1h32m08s818; 2° Alexander Rossi (Honda( a 1s002; 3° Scott Dixon (Honda) a 7s123; 4° Josef Newgard (Chevrolet) a 10s671; 5° Pato O'Ward (Chevrolet) a 11s234; 6° Alex Palou (Honda) a 14s905; 7° Marcus Ericsson (Honda) a 40s899; 8° Colton Herta (Honda) a 41s128; 9° Simon Pagenaud (Honda) a 41s294 y 10° Felix Rosenqvist (Chevrolet) a 42s877.