Matías Audino ganó la cuarta fecha en su regreso al Midgets Show and Power

Por VÍCTOR HUGO FUX



Matías Audino, el piloto del Imoberdorf Competición y actual campeón de la categoría Midgets del Litoral, logró adjudicarse la Final A que se realizó el pasado fin de semana en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Oficial 2022 del Midgets Show and Power.

Con la mayor cantidad de pilotos inscriptos en la actual temporada, con un total de 26 en el Midgets Show and Power y 10 en el Mini Power, se realizaron en la oportunidad dos competencias finales en la divisional superior.

La ya comentada, en la que logró imponerse Matías Audino y la Final B, que tuvo como ganador a Matías Maina.

En el Mini Power, la habitual telonera, también se llevaron a cabo dos finales. En la reservada a la categoría Escuela el triunfo quedó en poder de Donato Calvi y en Promocional celebró Felipe Masuero, en una programación que convocó a unos 680 espectadores.

La actividad en pista se inició el domingo a las 10:45 con la realización de las pruebas libres y en continuado se disputaron el resto de las instancias, que culminaron a las 16:30 con la ceremonia de premiación.

Los resultados de las finales son los que detallamos en el siguiente informe:

Mini Power Escuela: 1° Donato Calvi; 2° Bruno Bailetti; 3° Laureano Cuenca; 4° Benjamín Bottazzi; 5° Alex Ramallo; 6° Leonardo Lovera y 7° Gaspar Fler. No largó Valentino Nicoli.

Mini Power Promocional: 1° Felipe Masuero y 2° Thiago Bottazzi.

Midgets Show and Power (Final B): 1° Matías Maina; 2° Marcos Bottazzi; 3° Santiago Eisenacht; 4° Diego Bruera; 5° Héctor Heit; 6° Martín Tosetto; 7° Leandro Pons; 8° Octaviano Gudiño; 9° Marcos Zurvera y 10° Darío Pairone.

Midgets Show and Power (Final A): 1° Matías Audino; 2° Tomás Platini; 3° Leonardo Sterpone; 4° Gastón Viano; 5° Angel Gaggi; 6° Tomás Eisenacht; 7° Jesús Ceragioli; 8° Germán Mathier; 9° Federico Flogna; 10° Pablo Bailetti; 11° Jorge Destefani; 12° Carlos Boscatti; 14° Jeremías Molardo; 14° Joaquín Beccaría; 15° Matías Giordano y 16° Sebastián Vila.