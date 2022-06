El programa Fomentar Empleo entra en vigencia en Rafaela y la región

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover la transformación de programas sociales en oportunidades, el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman, presentó para la ciudad de Rafaela y la región el programa Fomentar Empleo.

La actividad se desarrolló en el Complejo Cultural de Viejo Mercado y contó con la presencia del intendente Municipal, Luis Castellano; el subsecretario de Empleo de la Provincia de Santa Fe, Eduardo Massot; y la subsecretaria de Formación Profesional y Capacitación Permanente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, Fernanda Medina. Asimismo, estuvieron intendentes y presidentes comunales de la región centro, representantes de empresas, del sector de los trabajadores y funcionarios provinciales y locales.



UN PUENTE PARA LA

ECONOMÍA FORMAL

“Hoy nuestras empresas están creciendo. Es una realidad que es palpable, y lo bueno es que no es solo en un sector, sino que hay una variedad. También es cierto que a las empresas y a nosotros como Estado nos cuesta planificar con esta inflación, y mucho más a los trabajadores a los que se les licúa el sueldo como consecuencia de esa inflación", remarcó Luis Castellano. Asimismo, el Intendente agregó que "este programa, junto con el resto que tienen que ver con la capacitación y el empleo, son un puente entre la economía informal y la economía formal. Para esto, se necesita capacitación, educación, formación". "Este programa tiene algunos detalles muy importantes como el tema de la edad, porque hay mucha gente que queda excluida por ser mayor de 45 años o por la terminación de la secundaria, cosa que nosotros desde la Oficina de Empleo y la Secretaría de Educación acompañamos para tener este requisito y que se le abra un mundo diferente", añadió. "Hay tres cosas fundamentales como demanda en el crecimiento de las empresas: una la necesidad de financiamiento, lo que es clave para poder seguir invirtiendo. La otra es la demanda de tierra o suelo urbanizado para poder instalarse, para emplear, para salir de la ciudad. Y la tercera es personas capacitadas para tomar. Esta es la demanda más importante, y creo que es el punto en el que debemos trabajar todos juntos", concluyó Luis Castellano.



FORTALECER EMPLEO

El Programa Fortalecer está destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentran en búsqueda activa y que no registren trabajo formal en los últimos tres meses. Es decir, que no cuenten con ingresos registrados (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares). De esta manera, el Ministerio de Trabajo implementa una política que integra y articula múltiples acciones orientadas a mejorar las competencias de las personas. Además ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las prestaciones. También promueve la inserción en el empleo formal del sector privado a través de subsidios al salario y reducción de contribuciones. En los últimos tres meses ya fueron beneficiadas seiscientas mil personas desempleadas o que no registren empleo formal por intermedio de este programa que contempla además la capacitación de 3.000 agentes de las Agencias de Empleo, 40 instituciones de Formación Profesional y 600 Oficinas de Empleo en todo el país a partir de distintas acciones. Asimismo, serán beneficiadas de forma indirecta unas 18 mil empresas que confluyen en el Portal Empleo y más de 400 municipios.



EN EL MOMENTO JUSTO

Por su parte, Roberto Sukerman, resaltó la conveniencia en el momento que es lanzado este programa: "Este programa llega el momento justo porque nosotros veníamos de años de aumento del desempleo, y con la llegada de la pandemia, cayó aún más”. En el mismo plano, sostuvo que “todos los gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal, tomaron medidas, como fue el pago de los sueldos desde el Estado, lo que permitió sostener un entramado productivo. Con el esfuerzo de todos, logramos que en el 2021 recuperaremos los 10 puntos de PBI que se habían perdido". "Un tema clave en nuestra área es la capacitación porque nos encontramos con personas que quieren dar trabajo y no encuentran postulantes, y con trabajadores que quieren trabajar pero no lo encuentran. Esto sucede por falta de capacitación. Por eso creamos programas como estos que generan capacitación e inserción laboral", remarcó.



SANTA FE ENCABEZA LA

RECUPERACIÓN A NIVEL PAÍS

Finalmente, Eduardo Massot, destacó que “desde la Provincia incorporamos programas tanto nacionales como propios, teniendo siempre un objetivo central de este gobierno que ha sido el crecimiento permanente, el cual ha permitido la expansión de diferentes sectores en la provincia, y también ha permitido la expansión del mercado". "Hoy Santa Fe encabeza la recuperación a nivel país con una recuperación a nivel pandemia de 28.000 puestos de trabajo efectivos, registrados. Esto no es poco. Lo han hecho los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, el sector productivo que es quien genera los puestos de trabajo. Nosotros desde el Estado lo que hacemos es colaborar tratando de tener fuentes y herramientas para fomentar con programas como este, la contratación de trabajadores y trabajadoras", manifestó el Subsecretario de Empleo de la Provincia de Santa Fe. "Tratamos de llevar adelante políticas públicas que sean eficientes y eficaces. Aquellos sectores más vulnerables que han sufrido aún más los efectos de la pandemia, exigieron respuestas al Estado. Y el Estado tuvo que replantearse dar respuestas. Estos programas son el resultado", destacó.



GRUPOS PRIORITARIOS

Dentro del universo al que apunta el Programa hay una población priorizada que incluye a jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de 18 a 59 años y varones de 45 a 64 años con menores a cargo, personas de las diversidades sexogenéricas, personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y no estén incluidas en el Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo. Otras poblaciones son aquellas con alto riesgo de exclusión del mercado laboral, por ejemplo, personas privadas de la libertad, personas en situación de trata o que sufrieron violencia de género, comunidades indígenas, etcétera, titulares del Programa Potenciar Empleo y personas egresadas del Programa ACOMPAÑAR. Cabe destacar que las empleadoras y los empleadores que contraten trabajadoras y trabajadores adheridos al Fomentar Empleo podrán acceder a una reducción de hasta el 95 por ciento de las contribuciones patronales y percibir subsidios del Programa de Inserción Laboral (PIL) y del Programa Te Sumo.



ASISTENCIA ECONÓMICA

Las personas que pertenezcan a los grupos prioritarios y realicen alguna de las prestaciones del programa, podrán recibir un incentivo económico mensual. Tendrán prioridad para el acceso a asignaciones dinerarias aquellos que declaren tener hijos menores a cargo y no hayan alcanzado el nivel educativo terciario o universitario, así como los jóvenes de entre 18 y 24 años que no tengan secundario completo. Las personas pertenecientes a otros programas sociales y/o educativos no percibirán asignaciones dinerarias.