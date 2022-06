Sensaciones y sentimientos

ESCRITURA. LAS DESCRIPCIONES IMPORTAN



Por Hugo Borgna

(Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.)

En el tipo frecuente de novela donde se le da predominio a la acción, si bien fueron parte de la obra, las descripciones sufrieron una estigmatización ¿Qué era motivo del detalle? La descripción de la mansión –especialmente incluida la flora- donde vivía el personaje importante, los detalles propios de su físico y rostro, y la posición social del mismo y sus contactos inmediatos.

Algunos lectores de la primera mitad del siglo 20 (la generación anterior a Cortázar) empezaron a resolver por su cuenta y “operaron” el texto a leer, extrayendo de su interés las partes “puramente descriptivas” de lugares y físico de los personajes. Importaba sobre todo la acción para ese tipo de lector.

(Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas… Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y se viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé que cascabeleo ideal…)

A partir de “Rayuela” –que el propio Cortázar llamó antinovela- la escritura le dio preferencia a otros planos narrativos, conservando sí, uno que siempre necesitó la narrativa: los diálogos, parte fundamental para ganar el interés de los lectores.

(Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel…)

Juan Ramón Jiménez en el lejano 1917 publicó “Platero y yo”, pensado como una elegía andaluza. La descripción, a partir de entonces tuvo un escrito modelo para la consagración de lo descriptivo como elemento fundamental del texto. Una acción mínima, si, pero la consistencia estaba en la descripción poética.

(Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: -Tien’ asero… Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.)

La elegía es una composición poética del género lírico donde se lamenta la muerte de una persona u otra desgracia, sin que tenga forma métrica fija. Juan Ramón Jiménez, Nobel en 1956, la dedica a Platero. El modo elegíaco tiene un marco propicio en la prosa poética: mantiene la sensación de libertad creativa del escritor. Juega, y siempre lo ha hecho en la prosa, el equilibrio entre acción y descripción.

(Si. Yo sé que a la caída de la tarde, cuando entre las oropéndulas y los azahares llego, lento y pensativo por el naranjal solitario al pino que arrulla tu muerte, tú, Platero, feliz en tu prado de rosas eternas, me verás detenerme ante los lirios amarillos que ha brotado tu descompuesto corazón)

Platero, símbolo de una compañía que hablaba con su silencio, no debía morir; no debía terminar del modo que relata el capítulo “A Platero en el cielo de Moguer”.

El encanto de la elegía (casi género propio, ¿por qué no?) es la consagración de lo belleza que puede surgir de la prosa. Se siente soplar un aire nuevo.

La triunfante descripción del comienzo del libro le ha asegurado una vida perenne en el prado donde las rosas eternas y los lirios amarillos siguen alimentando su viviente corazón.

Hugo Borgna