Maserati MC20 Cielo, más de 600 caballos de fuerza

Maserati presentó la versión descapotable de su súper deportivo y llamó la atención del mundo del motor internacional. Llamado MC20 Cielo, se trata de un biplaza con motor central, tracción trasera y mucho carácter. Un aparato con el que la diversión está asegurada.

Basado en el MC20 “cerrado”, mantiene la mecánica pero con el plus del techo rígido retráctil, que en solo 12 segundos lo convierte en un atractivo cabrio. La operación se realiza apretando un botón y de manera completamente eléctrica.

Un detalle muy especial es que el cristal puede modificar su opacidad. De ser completamente transparente -que permite ver el cielo- a uno más opaco. Eso lo logra gracias a una lámina de cristal líquido de polímero disperso (CLPD) a la que se aplica una corriente eléctrica que modifica los cristales líquidos que la conforman.

La diferencia de peso entre esta variante y la coupé es de apenas 65 kilos, lo que habla del gran trabajo que realizaron los ingenieros para mantener un peso bajo.

Este modelo, que se fabrica en la planta de Módena en Italia, competirá en el mundo contra otros peso pesado como los Ferrari Portofino, el McLaren 720S Spider o el Porsche 911 Turbo S Cabriolet.



NUEVO MOTOR MASERATI

Su nombre MC 20 es por Maserati Corse y 20 por 2020, el año de su debut. Estará disponible para distintos mercados del mundo, incluso el argentino.

El MC20 tiene un motor fabricado por Maserati, que hace veinte años no producía sus propias mecánicas. Es un naftero V6 de 3.0 litros, en posición central-trasera, que tiene dos turbocompresores y rinde 630 caballos de potencia y 730 Nm de par. La caja es automática de doble embrague y ocho velocidades, y le envía la fuerza al eje trasero a través de un diferencial autoblocante mecánico, que como opción puede ser electrónico.

Semejante propulsor le regala prestaciones espectaculares: acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y de 0 a 200 km/h en 8,8 segundos, con una velocidad máxima de 325 km/h. Una de las claves es su peso, ya que en su construcción no se utilizó acero, sino fibra de carbono.

No solo eso sino que el MC20 ya tiene una variante eléctrica confirmada para los próximos meses.



ESPÍRITU DEPORTIVO

Mide 4,67 metros de largo, 1,97 de ancho y 1,21 de alto, proporciones que le permiten ofrecer un diseño tan deportivo como elegante. Se destaca la apertura de puertas tipo tijera, que permite mejorar la ergonomía al facilitar la entrada al habitáculo. Y la aerodinámica fue trabajada específicamente durante más de 2000 horas en el Túnel del Viento de Dallara, además de que fue sometido a más de 1000 simulaciones CFD (Dinámica Computacional de Fluidos).

Con un interior bastante sutil para el segmento en el que participará, resaltan las dos pantallas de diez pulgadas en el puesto de conducción, una para el sistema de información y entretenimiento, y otra para el instrumental. También viene con navegador, WiFi integrado, Launch Control, consola de fibra de carbono, botón de arranque y cargador inalámbrico para dispositivos móviles. Estará disponible en colores Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vicente, Blu Infinito, Nero Enigma y Grigio Mistero. (Fuente TN Autos.com)