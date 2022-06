Atlético igualó y ya lleva ocho sin ganar

Atlético de Rafaela y Sacachispas igualaron 1 a 1 en un encuentro disputado ayer por la tarde en el estadio Monumental, correspondiente a la fecha 18 de la Primera Nacional.

Los hinchas de la ‘Crema’ intentan buscar una respuesta a cada incógnita que se les presenta fecha a fecha. Las jornadas pasan y el conjunto albiceleste no encuentra el rumbo. Ayer, ni jugando desde el minuto 35 del primer tiempo con uno de más pudo doblegar a un modesto rival, que hasta se lo pudo haber llevado de no haberse metido tan atrás.

Atlético ni siquiera estuvo cerca de poder quedarse con el triunfo ante un Sacachispas que luego de la expulsión de Ignacio De Tomaso se dedicó a aguantar el partido. Y más a su favor: en la última del PT se puso arriba en el marcador con el tanto de Alan Sombra, de cabeza, tras una pelota parada bien trabajada ante una defensa celeste que se durmió la siesta.

Todo lo bueno que había insinuado en esos primeros 45 el equipo conducido por Ezequiel Medrán se desmoronó con ese cierre de primer tiempo. Hasta entonces, y cuando Marco Borgnino arrancó las jugadas como interno y no desde la banda donde más le viene costando, la ‘Crema’ tuvo algo de juego asociado y profundidad.

Un centro que llegó a conectar con su pie Gonzalo Lencina y contuvo bien el arquero ‘Lila’. Un remate de media distancia del propio cordobés de Alta Gracia, apenas desviado. Otro centro cruzado que le desviaron en la definición a Portillo, más una de Aguirre (tras la mejor jugada colectiva de la tarde-noche, con cuatro toques seguidos, desequilibrio, cambio de ritmo) que pegó en el costado de la red.

¿Sacachispas? Que hizo tiempo, que se refugió muy atrás y su planteo fue muy mezquino… también tuvo las suyas. Más allá del gol, a los 9m Salvá le tapó un remate tremendo a Sombra, unos minutos después Bodencer se lo perdió solo.

En el complemento, Atlético no supo como llevárselo por delante a un rival que le cedió espacios y pelota. Careció de ideas y claridad para generar peligro en el arco rival. Medrán movió el banco para intentar la recuperación. Debutaron los refuerzos (Albertengo con más minutos que Laméndola) pero tampoco fueron la solución. Ambos llegaron faltos de fútbol. El gol del ‘Taca’ para igualar el marcador y nada más. Una clarísima sobre el final de Lencina, apenas desviada. Otra pobre presentación. Así se le hará difícil…



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Atlético de Rafaela: 1-Julio Salvá; 4-Juan Galetto, 6-Mateo Castellano, 2-Jonatan Fleita y 3-Jonás Aguirre; 7-Ayrton Portillo, 8-Emiliano Romero, 5-Facundo Soloa y 10-Marco Borgnino; 11-Gonzalo Lencina y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Kevin Jappert, 14-Gonzalo Allassia, 15-Guillermo Funes. DT: Ezequiel Medrán.



Sacachispas: 1-César Atamañuk; 4-Adrián Martínez, 2-David Ledesma, 6-Rodrigo Díaz y 3-Peter Martínez Grance; 5-Juan Ignacio De Tomaso; 11-Alan Sombra, 10-Brandon Obregón, 7-Iván Becker y 8-Diego Castañeda; 9-Erik Bodencer. Suplentes: 12-Ivan López, 13-Gonzalo Errecalde, 14-Elías Barraza. DT: Leonardo Lemos.



Gol en el primer tiempo: 46m Alan Sombra (S)

Gol en el segundo tiempo: 22m Claudio Bieler (AR)



Incidencia: Expulsado 35m PT Juan Ignacio De Tomaso (S), por doble amarilla.

Amarillas: Soloa, Portillo (AR); De Tomaso, Martínez Grance (S).



Cambios: ST 00m 15-Gatón Pinedo x 7-Becker (S), 17-Alex Luna x 4-Galetto y 18-Mauro Albertengo x 8-Romero (AR), 22m Elías Barraza x Obregón (S), 30m 18-José Ingratti x 9-Bodencer (S), 39m 16-Nicolás Laméndola x Borgnino (AR), 47m 16-Diego Fariña x 11-Sombra (S).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelson Bejas.

Asistentes: Daniel Zamora y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.