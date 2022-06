La investigación de Ocaña

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, anticipó que iniciará una investigación en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y remarcó que, "más allá del off o el on, lo grave es la afirmación de que hubo un direccionamiento de la licitación para favorecer a la empresa Techint".

"Hay que investigar al sector privado. Ahí hubo reuniones que denunció la vicepresidenta. Todo eso no ayuda a un marco de transparencia que debe tener una licitación de esos niveles", indicó Ocaña.

Asimismo, la diputada remarcó: "También queremos saber cuánto es el costo final (de la última licitación), cuál es el costo final respecto de la obra que ya estaba licitada durante el mandato del presidente Mauricio Macri, y este gobierno anuló".

También señaló que es necesario obtener esas "comparaciones", porque le parece "muy importante" que la obra se ejecute "con total transparencia".