Mario Negri exige la declaración de Kulfas

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, afirmó que el ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, "debería presentarse ante la Justicia a declarar rápidamente, porque sino es cómplice de un posible delito".

Así se expresó el legislador cordobés luego de que Kulfas fuera echado del Gabinete por cuestionar a funcionarios cercanos a Cristina Kirchner y a La Cámpora por supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

Negri consideró que en este caso "la Justicia debe actuar de oficio" más allá de si la oposición formulará la denuncia ante los tribunales correspondientes por el presunto armado de una licitación a la medida de Techint.

En tanto, el referente radical dijo que "ya no se puede esperar más nada de este Gobierno" a excepción de "malas noticias".

Negri sostuvo que el Gobierno está demostrando que es "un barco a la deriva", ya que "no hay una sola señal que indique una dirección correcta en el medio de una sociedad que está con una anomia inmensa".

El diputado sostuvo que "el Frente de Todos está desarmando entero el país, lo han desintegrado en términos de sus responsabilidades".

"No queda nada en pie, van a dejar tierra arrasada en este país", alertó, y agregó que "no hay un solo tiro para el lado de la gente".

Consultado sobre qué espera del último año y medio de mandato de Alberto Fernández, el diputado opositor dijo que "hay que pedirles que no hagan más daño".

"Al menos que se dediquen a no seguir emitiendo como loco, a no aumentar el gasto público y que puedan bajar la inflación", concluyó.