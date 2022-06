Todo lo ocurrido en la última de la B

En la jornada de ayer se disputó la novena y última fecha del torneo Apertura de la Primera B liguista, con los campeones de cada zona ya definidos de antemano. En la Sur, Sportivo Santa Clara ya hace un par de capítulos atrás que se quedó con el 1, mientras que la fecha pasada lo hizo Independiente de Ataliva en la Norte.



ZONA NORTE



Arg. de Humberto 4 (15m PT Tomás Montini, 30m ST y 43m ST Emanuel Villarruel y 47m ST Flavio Presser) vs Moreno de Lehmann 1 (40m ST Brian Rocca), Belgrano San Antonio 5 (37m PT, 35m ST Jonatan Gómez, 10m ST Leandro Suárez, 14m ST de penal Lucas Possetto y 38m ST Oscar Rodríguez) vs San Isidro de Egusquiza 0, Independiente San Cristóbal 1 (25m ST Ezequiel Mercado) vs Tiro Federal 1 (5m PT de penal Gabriel Velázquez); Independiente Ataliva 2 (5m ST de penal Uriel Ricarte y 18m ST Piacenza) vs Dep. Bella Italia 1 (35m PT Nahuel Nuñez).



Las Posiciones: Independiente Ataliva 20, puntos; Independiente San Cristóbal 14; Sp. Roca 14; Arg. de Humberto 13; Belgrano 12; Moreno 12; Bella Italia 9; Tiro Federal 8; San Isidro 0.



ZONA SUR



La Hidráulica 6 (17m PT, 22m PT, 31m PT, 32m ST Xavier López, 29m PT Facundo Farías, 6m ST César Aimar) vs Dep. Susana 1 (20m ST Daniel Domingorena), Juventud Unida 2 (16m PT Williams Núñez y 34m ST Henzen) vs Defensores de Frontera 3 (26m ST y 30m ST Franco Zabala y 32m ST Marcos Páez), Zenón Pereyra 2 (10m PT y 20m ST Juan Asencio) vs Libertad Estación Clucellas 0, Atlético Esmeralda 1 (35m ST Ismael Geréz) vs San Martín de Angélica 3 (35m PT Efraín Gómez, 10m ST Rinaudo y 30m ST Franco Rinaudo), Deportivo Josefina 2 (30m ST Elías Romero y 34m ST Giusteti) vs Sp. Santa Clara 1 (7m ST Agustín Novareto).



Las Posiciones: Sp. Santa Clara 22, puntos; San Martín 18; La Hidráulica 14; Josefina 13; Zenón Pereyra 12; Def. de Frontera 11; Libertad EC 11; Atl. Esmeralda 10; Juventud Unida 10; Dep. Susana 5.