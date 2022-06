Ben Hur le empató al 9 en la última

En la jornada de ayer se completó la novena y última fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio y Ben Hur igualaron 1 a 1. El León parecía que se quedó con el clásico pero el Lobo se lo empató a los 47 del complemento. Ahora, la BH tendrá la cabeza en la finalísima ante Sportivo Norte, encuentro que se jugará el próximo domingo 12 (podría ser en cancha del 9) y definirá al campeón del torneo Apertura.

Los juegos de la zona B se disputaron en la noche del jueves, destacándose el triunfo de Sportivo ante Talleres de María Juana por 2-0 y la clasificación a la final. El resto de los juegos: Unión 2 – Florida 1, Atlético (MJ) 0 – Quilmes 2, Ferro 4 – Libertad 1.



LAS POSICIONES:



ZONA A: Ben Hur 23, puntos; 9 de Julio 19; Aldao 17; Ramona 13; Tacural 11; Atlético 10; Peñarol 10; Brown 7; Vila 3.

ZONA B: Sportivo 19, puntos; Unión 16; Quilmes 16; Libertad 14; Ferro 14; Atlético (MJ) 13; Bochazo 8; Florida 7; Talleres (MJ) 3.



EN RESERVA: La definición del certamen de Reserva tendrá a Atlético de Rafaela, ganador de la zona A, enfrentándose con Ferrocarril del Estado, primero de la zona B.



Los partidos de ayer:



9 de Julio 1 vs Ben Hur 1



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Francisco Tantera.

Reserva: 4-2



Goles: 18m PT Martín Sterren (9) y 47m ST Luciano Ojeda (BH). Incidencia: Expulsados:44m PT Facundo Centurión (9) y 47m ST Luciano Ojeda (BH).



Peñarol 3 vs Bochazo 0



Estadio: Peñarol.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 2-1



Goles: 6m ST Juan Weissen (P), 38m ST Damián Arnold (P) y 39m ST Gino Alessio (P).



Atlético de Rafaela 1 vs Dep. Aldao 2



Cancha: Ferrocarril del Estado (Atlético local)

Árbitro: Angelo Trucco.

Reserva: 4-1



Goles: 31m PT David Lencina (DA), 38m ST Carlos Fragata (DA) y 49m ST Pablo Pavetti (AR).



Dep. Tacural 1 vs Dep. Ramona 2



Canchas: Deportivo Tacural.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-1



Goles: 10m PT Antenori (DT), 33m PT Lucas Volken (DR) y 34m ST Pereyra (DR).



Arg. Vila 1 vs Pardo 3



Cancha: Argentino de Vila.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 2-2



Goles: 10m PT, 35m PT y 35m ST José Núñez (B), 10m ST Frayre (AV).