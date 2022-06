La explicación de Agustín Rossi

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Agustín Rossi, tras su designación en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el pedido de renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, aseguró que durante el acto en Tecnópolis del viernes, las partes en pugna buscaron "desescalar la tensión", al tiempo que la decisión del presidente Alberto Fernández fue motivada por una clara intención de preservar la unidad.

Rossi consideró que el jefe de Estado y su vicepresidenta, Cristina Kirchner, acercaron posiciones y eso se vio reflejado en la fotografía del evento por la celebración de los 100 años de YPF.

"La foto del viernes, en el marco de los discursos, en el trato, me alentaban a percibir que esos niveles de tensión que habían existido empezaron a desescalar", afirmó el flamante interventor de la AFI.

Y agregó: "Creo que inclusive no significaba que habían desaparecido las diferencias sino que estaban más dialogadas, más aceptadas, con la responsabilidad de llevar adelante la gestión".

Con respecto al simbólico regalo y al pedido de la vicepresidenta a Fernández, aseguró que se trató del "folclore" típico de los discursos y aclaró que "es algo con lo que Cristina Kirchner suele insistir".

Pero, además, el flamante funcionario deslizó un mensaje en respaldo del jefe de Estado: "Cristina se lo había dicho en varias oportunidades. Dijo que la lapicera la tiene el Presidente, y que es el que toma las decisiones, pero bueno, después hay que bancarse cuando use la lapicera", disparó el interventor.

"El Presidente también usó la lapicera cuando firmó con el FMI y a un sector de la coalición no le pareció lo correcto. En términos generales le diría que esto que fue tomado como lo más elocuente del discurso de Cristina no me agregó nada de lo que no se supiese", precisó.

En torno a la polémica generada por las declaraciones surgidas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, afirmó: "En el marco general del suceso del viernes sucedió lo que sabemos que motivó el alejamiento de Matías Kulfas y la llegada de Daniel Scioli".