Limansky se sumó a la campaña de seguridad vial

Días pasados, la empresa Limansky S.A. se sumó a la campaña de seguridad vial y protección de la vida "Quién Pierde?" impulsada por el Gobierno Municipal. Para el Estado local es importante el compromiso asumido por la firma, el cual permitirá potenciar una labor conjunta en pos de lograr la generación de conciencia sobre la conducta que todos debemos tener en la vía pública. La campaña "Quién Pierde?" consiste en concientizar a la gente sobre el uso del casco, el cinturón, llevar a bordo del vehículo toda la documentación exigida, respetar los límites de velocidad estipulados y no beber alcohol antes de conducir. Vale indicar que el vínculo entre la Municipalidad y Limansky S.A. se rubricó mediante la firma de un convenio.

Al respecto, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, expresó que "esta campaña no solo le incumbe al Municipio. La articulación público-privada es importante y se ve materializada en esto porque el tema del tránsito debe ser un compromiso de todos". Muriel destacó que los ejes de la campaña "Quién Pierde?" son "el uso del casco, el cinturón, la documentación, no conducir cuando se bebe alcohol y respetar los límites de velocidad. En cuanto a la interacción con las empresas, instituciones y ONG, el Estado local participa brindando capacitaciones orientadas al uso de los elementos de protección y la conducción segura sin dejar de lado el rol que le cabe a peatones".

Por su parte, la directora de Capital Humano de Limansky S.A., Mariela Gentinetta, consideró que "uno de los pilares de gestión de la empresa es el Programa de Seguridad que llevamos adelante desde hace más de 10 años. En ese marco, en el cual la Seguridad se asume de manera integral, orientamos acciones al cuidado de nuestra gente, del ambiente y del patrimonio de la organización". "Entendemos que la educación vial es prioritaria, porque no tiene que ver solo con el momento de trasladarse desde y hacia el lugar de trabajo, sino que quien internaliza las buenas prácticas, las transforma en conductas habituales. Eso es lo que buscamos", concluyó.