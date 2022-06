Gerardo Morales cargó duramente contra Macri

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, cargó duramente contra el ex presidente Mauricio Macri, quien había dicho dicho que Hipólito Yrigoyen fue uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina.

"Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente", fustigó el radical, al tiempo que acusó al líder del PRO de "denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida por una mejor Argentina".

En una carta abierta dirigida directamente a Macri, el titular de la UCR señaló que "vivir de la grieta no es el camino" y que "menos aún es generar una grieta en Juntos por el Cambio atacando al radicalismo como lo estás haciendo últimamente".

"Como presidente del radicalismo no puedo dejar pasar tu descalificación sobre quien fue el primer presidente electo por el voto popular", expresó el jujeño.

En otro pasaje de la misiva, Morales acusó a Macri de ceder "a la tentación de subirse a modas efímeras que solo acarrean más destrucción".

El radical se refería al discurso liberal de derecha dura que está en boga que en el país tiene como exponente más conocido al diputado nacional Javier Milei, y que a nivel regional tiene como ícono a Jair Bolsonaro.

"Veo que lejos de asumir tu posición histórica y de posicionarte por arriba de las mezquindades políticas para servir como actor en un espacio de construcción para el bien del país, estás sucumbiendo a la tentación de subirte a modas efímeras que solo acarrean más destrucción", le espetó.

Macri había apuntado contra Yrigoyen, uno de los fundadores del radicalismo, al exponer en la Conferencia Internacional de la Libertad en San Pablo.

"Esto del populismo no es un problema apenas de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita. Esto es muy contagioso y se expandió al resto del mundo", resaltó el ex jefe de Estado, haciendo una analogía entre el "populismo" y enfermedad contagiosa.

Más allá de sus críticas a Macri, el titular de la UCR dejó en claro que su voluntad lejos está de romper la coalición de Juntos por el Cambio.