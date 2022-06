Con un Messi intratable, Argentina apabulló a Estonia en Pamplona

Argentina, con un Lionel Messi intratable que convirtió todos los goles del partido, venció a Estonia por 5 a 0 en un atractivo encuentro disputado ayer en el estadio de Osasuna, Pamplona, y cerró con una sonrisa su gira europea en la que obtuvo la Copa Euroamericana al ganar la Finalissima ante Italia. Lionel Messi realizó las conquistas a los 7 y 44 minutos del primer tiempo, y a los 1, 26 y 30 del complemento, para darle el triunfo al equipo argentino.

El encuentro tuvo un comienzo arrollador por parte de Argentina, que con Messi como bandera y las asociaciones creativas de Rodrigo De Paul y Alejandro "Papu" Gómez, se adueñó del juego y generó varias acciones en la que Julián Álvarez estuvo cerca de abrir el marcador, luego de la asistencia de un Joaquín Correa muy activo.

Fueron pocos minutos los que tardó el equipo de Lionel Scaloni en abrir el marcador, ya que en solo seis minutos, Germán Pezzela fue derribado de espalda en el área -tras ganar bien la posición- por el arquero de Estonia y 60 segundos más tarde, Messi cambió la infracción por gol con un remate cruzado y certero.

Luego de ponerse en ventaja, el escenario futbolístico no cambio: el equipo europeo no abandonó su postura defensiva y la intensificó, lo cual permitió que el conjunto nacional nacional mantuviese la tenencia de la pelota pero no lo logre lastimar ya que formó un bloque defensivo.

Luego de varios intentos fallidos y sobre el cierre del primer tiempo, De Paul y "Papu" Gómez combinaron en ataque y tras la habilitación del jugador de Sevilla de España, Messi controló y con una resolución alta y potente concretó el 2-0.

Ya en el complemento, Argentina salió decidido y con la misma firmeza de la primera etapa y al minuto encontró el tercer gol de la mano de su capitán -Messi- quien definió con una especie de volea tras una buena jugada colectiva que terminó con la asistencia de Molina con un centro a media altura.

Tras el 3-0 que significó el gol número 84 del rosarino en la Selección, sistemáticamente los dirigidos por Scaloni desataron un vendaval de situaciones en las que Julián Álvarez y De Paul estuvieron cerca de ampliar la goleada.

La destacable actuación de Messi no terminó allí. Cerca de la media hora de juego y en cuatro minutos, amplió su cuenta personal con dos tantos y volvió a escribir una nueva página destacada en su carrera al convertir por primera vez cinco tantos con la camiseta albiceleste en un partido.



ARGENTINA 5 - ESTONIA 0

Estadio: El Sadar (Osasuna, Pamplona). Arbitro: Urs Schnyder (Suiza).

Argentina: Franco Armani; Nahuel Molina (72' Montiel), Germán Pezzella, Lisandro Martínez (61' Senesi), Marcos Acuña (72' Nicolás González); Alexis Mac Allister (65' Foyth), Rodrigo De Paul (61' Palacios), Alejandro Gómez; Lionel Messi, Julián Álvarez y Joaquín Correa (61' Dybala). DT: Lionel Scaloni.

Estonia: Matvei Igonen; Maksim Paskotsi, Markus Soomets, Karol Mets; Sergei Zenjov (45' Anier), Artur Pikk (68' Kallaste), Mattias Kait (61' Sinyavskiy), Henrik Purg (61' Kuusk), Taijo Teniste; Martin Miller (61' Vassiljev) y Erik Sorga (82' Kirss). DT: Thomas Häberli.

Goles en el primer tiempo: 7m Messi (A) de penal, 44m Messi (A).

Goles en el segundo tiempo: 1m Messi (A), 26m Messi (A), 30m Messi (A).