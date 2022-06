Disminuyeron las ventas minoristas

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Los efectos de la elevada inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo en los consumidores género el primer retroceso del año de las ventas minoristas pymes que, medidas a precios constantes, cayeron 3,4 por ciento anual en mayo y un 8,9 por ciento frente a abril, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe remarcó que todos los rubros relevados vieron retroceder sus ventas, tanto en la comparación anual como mensual.

"El mercado de consumo notó el menor poder de compra del ingreso familiar y las menores propuestas de financiamiento", señalaron desde la entidad gremial empresaria.

En ese sentido, indicaron que "para el comercio, mayo fue un mes limitado por los aumentos de precios y costos, que debilitaron su rentabilidad y el ánimo del consumidor".

Asimismo destacaron que "los consumidores se volcaron a las promociones", y respecto al impacto del Hot Sale, indicaron que si bien tuvo buenos niveles de adhesión, tampoco le marcó diferencia al empresario pyme como en otras ocasiones".

Además, desde CAME remarcaron que hay que tener en cuenta que "este año se sumó el feriado por el Censo, el miércoles 18, que le restó un día de ventas frente a 2021".

El retroceso generalizado de las ventas en los distintos rubros, tuvo la menor caída interanual en Ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción (-1%), mientras que la mayor se dio en Indumentaria y Textil (-9%).

El Índice de Ventas Minoristas Pymes (IVM), reveló que el 49,9 por ciento de los comercios relevados comentaron que sus ventas del mes fueron entre buenas y muy buenas, aunque 6,5 puntos porcentuales menos que en abril (56,4 por ciento).

En materia de utilidades obtenidas, el 38,4 por ciento las calificó como buenas o muy buenas, mostrando una desmejora en sus resultados frente a abril (42,2%).

Sin embargo, a pesar de la caída del 3,4 por ciento anual en mayo, las ventas acumulan un alza de 5,4 por ciento en los primeros cinco meses del año frente al mismo periodo del 2021.

El detalle por rubro es el siguiente:

- Alimentos y bebidas: las ventas en mayo descendieron 2,9 por ciento anual y 4,2 por ciento mensual, con un consumidor muy medido frente a los cambios constantes de precios.

- Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: el ramo tuvo un declive del 3,3 por ciento anual y 8,4 por ciento mensual, a precios constantes.

- Calzado y marroquinería: en mayo se vendió 1,6 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado y 7,9 por ciento por debajo de abril (medidas a precios constantes).

- Farmacia y perfumería: tuvo un retroceso del 1,8 por ciento anual y 13,6 por ciento mensual, a precios constantes.

- Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: el expendio bajó 1 por ciento anual en mayo (a precios constantes) y 8,1 por ciento en la comparación mensual (vs. abril 2022).

- Indumentaria, lencería y accesorios: las ventas disminuyeron 9 por ciento anual y 13,8 por ciento mensual.