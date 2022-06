La retórica de los precios

Con la grieta bien arraigada en la sociedad argentina, todo depende del cristal con el que se miren las cosas. Entonces, los oficialistas realizan un enorme esfuerzo discursivo para construir un relato de que el país no está tan mal y que hay indicadores socioeconómicos positivos. Del otro lado, la oposición plantea un escenario casi apocalíptico. ¿A quién creer? Lo mejor es tener opinión propia teniendo en cuenta lo que dicen ambos lados que antagonizan en la escena política nacional. Tesis, antítesis y síntesis en términos del filósofo alemán Hegel, que postula esta tríada dialéctica como un proceso para analizar o descubrir la realidad.Desde el gobierno nacional dedican energías para maquillar un país agrietado con pequeños fueguitos por todas partes. Se habla de mayor actividad industrial y recuperación del empleo, sin embargo cuando se compara con lo que sucedía en la economía hace una década estamos en peor situación. Hemos retrocedido, no hay narrativa que pueda maquillar ese atraso. Sino como se explica que Anses tenga que salir como los bomberos a pagar bonos o refuerzos de ingresos a 13,6 millones de personas entre mayo y junio. De esa cantidad, 7,5 millones son trabajadores informales, empleados de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B y 6,1 millones son jubilados y pensionados con ingresos mensuales inferiores a dos haberes mínimos. Algo no está bien en la Argentina. O es muy poco lo que está bien en la Argentina.Si el país transitara una estación de primavera o verano, nadie quisiera echar al ministro de Economía. Sin embargo, desde el propio interior del Gobierno nacional, el oficialismo mismo, reclama el despido de Martín Guzmán.La diputada nacional del Frente de Todos y referente del Frente Renovador Cecilia Moreau lanzó esta semana duras críticas al ministro al considerar que el Gobierno debería tener un funcionario en el área con "más barrio". Además, la legisladora nacional también cuestionó al presidente Alberto Fernández y señaló que la suya no es la única palabra dentro de este espacio. La legisladora, sin eufemismos, dijo que Guzmán cumplió una etapa en lo que fue el acuerdo que se firmó con el Fondo y se refirió a una eventual salida del ministro de Economía al señalar que a veces no hay que tenerle miedo a los cambios de nombre.Entonces, ante una Argentina partida al medio encontramos funcionarios que al menos desde la palabra buscan atenuar la crisis. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que la inflación está en descenso y dijo tener expectativas en las medidas que tomará el nuevo secretario de Comercio Interior para consolidar la baja. El propio Guzmán dijo que el índice oficial de inflación de mayo será menor al de abril.Manzur insistió además con que el Gobierno importará más gasoil para atender la escasez de ese combustible, que se observa en distintos puntos del país. "Vamos a asegurar la provisión" expresó el funcionario cuando en la práctica no asegura ni garantiza nada.Además, Guzmán dijo que para reducir la tasa de inflación se debe "actuar de forma consistente" a la vez que pidió "calmar las expectativas, para que vaya desapareciendo ese componente que genera inflación". Ahora él es el jefe de Economía y debería explicar un plan y de qué se trata eso de "actuar de forma consistente", es condición sine qua non para que el resto de los agentes económicos puedan pensar en calmar las expectativas inflacionarias.Por lo pronto, el último martes un almacén del centro de Rafaela recibió de sus principales proveedores de alimentos y bebidas nuevas listas de precios con aumentos promedios del 6 por ciento vigentes a partir del 1° de junio. Los consumidores además pagarán más por gas y electricidad. ¿Cómo es eso de calmar las expectativas?