Natalia Enrico: “Veo la posibilidad de un cambio en el gobierno de Rafaela”

En diálogo con La Opinión se identificó con el sector que lidera el ex gobernador Antonio Bonfatti, dijo que cree “posible un Frente (de Frentes). En lo local señaló que hay que se debe hacer el esfuerzo para lograr la unidad interna como también que hay diálogo institucional con otras fuerzas locales.

- ¿En qué anda políticamente hoy Natalia Enrico?

- Estoy en la vida política desde mi adolescencia y luego como dirigente estudiantil en la universidad. Me sumé al socialismo convocada por nuestro gran maestro y referente Hermes Binner, que este domingo cumpliría 79 años.

Fui parte de la conducción local como Secretaria del Centro Socialista, integré por tres períodos la Junta Provincial y la Mesa Directiva Nacional del PS.

Actualmente participó orgánicamente del Centro Socialista local, algo que nunca dejé de hacer, y soy delegada al Consejo Federal y Congresal Nacional. Formo parte del espacio nacional de Mujeres Socialistas y de un grupo de trabajo con compañeros a los que me une haber sido parte de la gestión de gobierno y la militancia de muchos años.

- Te pido una radiografía del Socialismo en la provincia y en cuál de los espacios te referenciás

- Venimos de atravesar situaciones muy dolorosas, que modificaron el mapa político de nuestra provincia, a partir de la pérdida reciente de dos de nuestros grandes referentes: Hermes Binner y Miguel Lifschitz. Este último se encontraba presidiendo la Cámara de Diputadas y Diputados y desempeñando un rol central como oposición. Esto implicó un re armado de nuestro espacio. El socialismo es un partido activo, vivo, con una tarea constante y sobre todo con diálogo entre distintos sectores políticos.

Ha demostrado ser un partido de gobierno, uno de los actores fundamentales en el Frente Progresista, que posibilitó gobernar la provincia de 2007 a 2019, con Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Es indiscutible la transformación llevada adelante. Esa experiencia posibilitó sumar más gobiernos locales del Frente Progresista.

En lo específicamente partidario, en 2021 -y luego de muchos años- hubo elecciones internas en el PS a nivel nacional, provincial y local.

Nos referenciamos con el espacio Socialismo en Movimiento, que llevó a la presidencia del partido en lo nacional a Mónica Fein (primera mujer en presidir el PS en 125 años, a Enrique Estévez y Laura Mondino a conducirlo a nivel provincial y en lo local tuvimos una propuesta única donde a través del voto de afiliados fue elegido Santiago Gaspoz como Secretario General.

Por mi historia y recorrido a lo largo de estos años en el partido, formo parte desde siempre de un grupo en el que tenemos como referencia al ex gobernador Antonio Bonfatti.

Tengo muy buen diálogo con referentes de todos los espacios que hoy conforman nuestro partido porque me une a ellas y ellos el respeto, la valoración y el haber compartido espacios de trabajo.



BUSCAR UNA

SÍNTESIS

- Se nota a nivel provincial un intento de darle un nuevo impulso al Socialismo, pero aparecen algunas diferencias entre los máximos dirigentes, ¿se puede?

- Insisto en que venimos de un proceso difícil, con la pérdida de nuestros máximos referentes, pero con una capacidad muy grande de fortalecernos y salir a dar el debate. Hace un par de semanas se realizó nuestro Congreso Extraordinario, donde fue reformada la Carta Orgánica y en el que se llevó adelante un trabajo coordinado entre distintas corrientes internas.

Respecto a las diferencias entre dirigentes, tenemos en claro que necesitamos construir un partido más fuerte, que priorice los intereses colectivos por sobre cualquier aspiración personal. Y que esa fortaleza nos tiene que encontrar en unidad. Tenemos referentes con un gran potencial, experiencia, recorrido y podemos presentar una propuesta sólida.

Para eso se encuentra trabajando la Mesa Política de nuestro partido en el orden provincial con representación de distintas corrientes. Confío en que el diálogo nos conduzca a tener una síntesis que permita ofrecer la mejor propuesta electoral para 2023.



FRENTE DE FRENTES

- ¿El Frente de Frentes es una quimera o una posibilidad cierta para desalojar al peronismo de la Casa Gris?

- Somos frentistas. La historia y los hechos lo demuestran. El nuestro es un partido serio, profundamente democrático, de gobierno, respetuoso del diálogo y la institucionalidad y que a lo largo de los años ha demostrado respetar un programa de trabajo. Con objetivos claros y la premisa de un Estado presente, transparente y cercano.

Somos parte del Frente Progresista desde hace más de 30 años. Construimos una identidad política, un Plan Estratégico y un programa de gobierno. Con el reconocimiento nacional e internacional de políticas de Estado (en salud, educación, cultura, desarrollo social, que resalta planes como “Vuelvo a Estudiar” o el “Plan Abre, entre otros

Con esto quiero decir que no venimos de la improvisación o de un armado meramente electoralista. Creemos en el rol del Estado y en la necesidad de construir políticas públicas que transformen y mejoren la vida de las personas.

No concebimos al Estado como propiedad exclusiva de un partido político, sino que trabajamos para hacer un mejor Estado, no para los amigos o para quienes pertenecen a nuestro mismo signo político.

Por supuesto que creemos que es posible un Frente, porque formamos parte de uno y demostramos con experiencia que no era un armado oportunista o especulativo. Si hay un proyecto que nos siga conteniendo y en el que sobre todo se priorice la construcción de una propuesta y un programa, estaremos aportando tal como vinimos haciendo hasta ahora. Si ese proyecto contempla sumar a nuevos socios y actores, está claro que debemos coincidir en un modo de trabajo y en cuáles son los ejes y los temas que entendemos hay que desarrollar y priorizar en una tarea de gobierno.

Tenemos muchas expectativas puestas en un trabajo que permita volver a recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe. Con un frente con profunda identidad santafesina, que sea una alternativa sólida y que se nutra de la raíz y la historia del Frente Progresista.



DIÁLOGO LOCAL

- En la ciudad fueron, hasta no hace mucho tiempo atrás, una fuerza que le pudo disputar el poder al PJ y después vino un declive importante hasta llegar a la última PASO con dos listas y muy bajo caudal de votos, ¿qué pasó?

- Siempre fuimos un espacio que en la ciudad trabajó con coherencia dentro del Frente Progresista.

En Rafaela el partido socialista no ha sido a lo largo de la historia un partido que haya tenido a través de los años un acumulado con representación legislativa o ejecutiva. Pero siempre trabajó para aportar a proyectos con impronta democrática y progresista.

Es un hecho -y para ello sólo basta remitirse a la historia- que la matriz política de Rafaela tuvo como protagonistas a otros partidos.

Si bien hubo un periodo de mayor fortaleza para el socialismo, en coincidencia con los gobiernos del Frente Progresista, hecho que permitió luego de varios intentos ganar las elecciones legislativas de 2013 - y en lo personal el honor de ser elegida como concejala de la ciudad y ganarle al peronismo en lo que entendemos fue una elección histórica - distintos factores influyeron para que sea difícil sostener esa banca.

Hubo cambios muy fuertes, con polarizaciones a nivel nacional que sin dudas impactaron y modificaron la composición original del Frente Progresista a nivel local.

En Rafaela, como sucede a nivel provincial y nacional, hay distintas corrientes de pensamiento dentro de nuestro partido. Esta es una realidad que no ocurre sólo aquí. Basta con mirar las distintas expresiones políticas en el mismo PJ o en Juntos por el Cambio.

Lamentablemente y pese a que orgánicamente nos manifestamos por la unidad no fue posible una lista única. Tenemos en claro que debemos hacer los máximos esfuerzos para apuntalar nuestras coincidencias por sobre las diferencias y construir una propuesta que sume para mejorar al partido socialista. Estamos dialogando para que esto sea posible.



CANDIDATURA Y

GOBIERNO LOCAL

- ¿De cara al año que viene cómo están? ¿Ves que haya voluntad para encontrar una síntesis y reagrupar filas?

- Por supuesto que sí. Inmediatamente después de la muerte de Miguel Lifschitz muchos apostaron a que desaparecíamos. Y aquí nos tienen, con fortaleza, trabajando para el presente y el futuro y para ser una alternativa en la provincia y en la ciudad.

- ¿Hay charlas con otros espacios para un Frente de Frentes local?

- Siempre hay diálogo. Y lo hacemos como entendemos corresponde: institucionalmente y respetando los canales orgánicos.



¿SE ANOTA EN 2023?

- ¿Tenés ganas de ser candidata?

- Como decía, participo desde hace más de 30 años. Las veces que fui candidata tuve el honor de ganar tres elecciones internas y de ser electa concejal de la ciudad. Pero mi compromiso va más allá de estar ocupando circunstancialmente un cargo.

Vengo de una familia y de referentes que me enseñaron la importancia de la solidaridad, la coherencia, la participación y de comprometerme todos los días. Estoy y estaré siempre para sumar desde ese lugar y poder aportar mi experiencia. Quienes sentimos y creemos en la política jamás nos vamos.

- ¿Cómo ves la gestión Castellano? ¿Creés que esta vez se dan las condiciones para que otra fuerza política ocupe la Intendencia?

- Para la democracia es sana la alternancia y veo con muchas expectativas - de hecho como oposición siempre trabajamos para ello-, la posibilidad de un cambio de signo político en el gobierno de Rafaela. Lo que me genera esperanza es que hay muchas personas con gran experiencia y capacidad para poder aportar a un proyecto de ciudad innovador.

- ¿La administración provincial?

- Quedó más que demostrado que una cosa es llegar al gobierno con un slogan que promete “Paz y Orden” y otra trabajar para que verdaderamente eso suceda. Con programas, claridad en los ejes de gobierno y equipos formados.

Por supuesto que no era fácil y en su momento lo advertimos. Lamentamos la falta de continuidad de políticas iniciadas por el Frente Progresista que fueron muy buenas. Ojalá la ciudadanía el año próximo se exprese en las urnas y permita un cambio de rumbo que reivindique las políticas llevadas adelante durante 12 años por el progresismo.