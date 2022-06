Rafaela en Acción continúa en el Parque APADIR

Esta semana, Rafaela en Acción permanecerá en el Parque APADIR (avenida Italia y Mitre), para que los vecinos y vecinas del sector puedan continuar accediendo a trámites y servicios municipales. El horario de atención es de 8:00 a 15:00, mientras que el Quirófano Móvil funciona de 7:30 a 12:30 y se ubicará en el Club Atlético de Rafaela (Víctor Manuel, antes de llegar a Dentesano). En tanto que la casilla estará en el Parque (avenida Italia y Mitre) de 9:00 a 12:00 para desparasitación, vacunación antirrábica y entrega de cebo para ratas.

Además, el Ómnibus Sanitario continuará brindando los siguientes servicios médicos: hisopados, enfermería, nutrición, atención y educación para pacientes con diabetes, infectología y control post COVID, ginecología, ecografías, atención psicológica y electrocardiogramas. En el Punto Verde se reciben los residuos especiales y en el Colectivo se realiza el asesoramiento sobre diferentes programas como Discapacidad, Tarjeta Única Ciudadana, Billetera Santa Fe, la cartelera digital de empleo y las capacitaciones disponibles. También se puede solicitar ayuda para confeccionar el currículum vitae. El viernes en el Colectivo, personal de la Secretaría de Educación estará atendiendo para quienes necesiten asesoramiento en temas como la finalización de la educación primaria y secundaria, programas de becas y oferta educativa universitaria de la ciudad.



CAPACITACIÓN DE RCP

Y PRIMEROS AUXILIOS

Rafaela en Acción continúa llevando capacitaciones a los barrios, esta vez de RCP y primeros auxilios. La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de junio, de 16:00 a 19:00, en el Club Atlético de Rafaela – Gimnasio “Lucio Casarín” (Dentesano 445). Esta formación está a cargo de la Subsecretaría de Salud y requiere inscripción previa. Los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono del Ómnibus Sanitario 3492- 575917. Cabe destacar que el curso tiene como finalidad que las personas accedan a conocimientos básicos para responder frente a una situación de emergencia, tomando las precauciones necesarias.



EXITOSO TALLER

Durante la última semana, Rafaela en Acción ofreció para la estación del Parque APADIR, otra de las capacitaciones que las diferentes áreas de la Municipalidad tienen para los vecinos y vecinas de los barrios. La cita fue en Shelby's Bar y el evento estuvo organizado por la Oficina Municipal de Empleo. El tema que se desarrolló consistió en herramientas útiles para la confección del currículum vitae y a la hora de enfrentar una entrevista laboral. La apertura estuvo a cargo del coordinador del Área, Juan Ignacio Ruggia, quien destacó la gran convocatoria: “Tuvimos un público muy variado de jóvenes y adultos porque la idea del taller fue que sea abierto a todo público”. Los participantes fueron personas de todas las edades, algunos se encuentran en la búsqueda de su primer empleo y otros ya tienen una trayectoria como trabajadores y necesitan actualizar su currículum para nuevas búsquedas.



LA VISITA DE ROSSETTO

Por último, Rafaela en Acción recibió este jueves la visita del director de la Caja de Pensiones Sociales de la Provincia de Santa Fe, José Luis Rossetto, e integrantes del organismo para atender las consultas de vecinos y vecinas del sector. Desde las 8:00 hasta las 14:00, muchas personas se acercaron al Parque APADIR para conocer los beneficios y averiguar los requisitos necesarios para acceder a ellos. “Esta es una forma que tiene la Provincia de Santa Fe de llevar las herramientas disponibles a la gente. Nos sumamos a Rafaela en Acción porque es una muy buena propuesta que recorre los barrios de la ciudad”, señaló el funcionario. También contó que durante la jornada, “mucha gente se movilizó hasta el dispositivo. Hemos atendido consultas para iniciación de trámites y otorgamos certificados para que sean completados”.

Además, detalló los beneficios que se pueden solicitar: “Otorgamos pensiones no contributivas en situaciones sociales en donde exista vulnerabilidad y no perciban otro beneficio. Estamos trabajando mucho con casos de incapacidad laboral, que es distinto a la discapacidad. Son personas que por el paso del tiempo y las tareas que desarrollan, se les dificulta realizar esos esfuerzos para seguir trabajando. En ese caso, a partir de un certificado del efector público, podemos entregar un beneficio”. Asimismo, son beneficiarias de estas pensiones no contributivas “las mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, menores y mamás solteras que no tienen ingresos. Se debe sumar a los ciudadanos y ciudadanas que tienen algún trabajo formal, como por ejemplo trabajadoras del servicio doméstico, y sus ingresos sumados a la pensión no superan una pensión provincial que se encuentra en 35 mil pesos". Cabe mencionar que representantes del organismo volverán a visitar Rafaela en Acción el jueves 23 de junio en la Plaza de la Bandera (Martín Oliber y Miguel de Azcuénaga).