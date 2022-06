El Gran Ballet de Ucrania visita la Argentina

A más de 100 días del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Gran Ballet de Kiev visitará Argentina en el marco de su gira por América Latina. Los primeros bailarines de la Ópera Nacional de Ucrania, Olexander Stoyanov y Katerina Kukhar, y el cuerpo de baile presentarán Giselle en el estadio Luna Park el 15 de junio a las 20.30. También tienen programas funciones en el teatro Quality Spacio de Córdoba; el 17 de junio, en en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán; el 20, en el Centro cultural Florencio Constantino de Bragado; y el 21, en el teatro El Circulo de Rosario.

Un detalle no menor es que, inicialmente, el Gran Ballet de Kiev iba realizar una gira con el ballet El lago de los cisnes, pero los artistas decidieron no bailar con música del compositor ruso Piotr Tchaikovsky hasta el final de la guerra, motivo por el que optaron por Giselle, del compositor francés Adolf Adan y entienden que a través de la danza puedan dar a conocer la cultura de su país en un contexto tan complicado.

"Queremos advertir a nuestros seguidores de antemano, que decidimos cambiar el ballet El lago de los cisnes a Giselle. Traten este cambio con respeto. Reconocemos la contribución de Piotr Tchaikovsky a la cultura mundial, pero mientras la guerra continúa en nuestra patria, la gente muere, no podemos bailar El lago de los cisnes. Presentaremos para nuestra audiencia el éxito del ballet francés Giselle con la música de A. Adan. Una historia mística sobre el amor que es más fuerte que la muerte", declaró Stoyanov.



Sobre Giselle

Giselle es una obra maestra francesa reconocida en todo el mundo hace más de 180 años. Dividido en dos actos, el ballet transita la mejor historia de amor dramática, donde la leyenda cuenta la historia de las Willis, jóvenes solteras muertas que fueron traicionadas por sus amantes e incapaces de resistir la traición, mueren y se convierten en espíritus vengativos y crueles.