El presente de Germán "Tripa" Tripel

Germán "Tripa" Tripel saltó a la fama en 2002 tras convertirse en uno de los ganadores de Popstars, el reality que formó a la banda Mambrú. Pero luego de tres años, el grupo que compartió junto a Milton Amadeo, Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch se disolvió y le generó una profunda depresión que lo llevó a sumergirse en los excesos. Pero como el ave fénix, con poco más de 20 años, el artista no solo pudo retomar su carrera, sino que conoció otra de sus grandes pasiones: la actuación.

"Cuando terminó Mambrú, empecé a tomar clases con Roxana Randon, la mamá de Leo Sbaraglia, y empecé a enamorarme de la actuación. Me parece que es algo hermoso que los artistas, cantantes, músicos, puedan estudiar todas las ramas del arte y poder expresarlas sobre el escenario. Eso completa al artista... Y apareció la comedia musical, que conglomeraba todo lo que me gusta", recuerda en una entrevista con Noticias Argentinas.

Así, llegó a actuar en musicales como Rent, El violinista en el tejado, American Idiot, Un día Nico se fue... y Forever Young, la obra que celebra sus 10 años de vigencia con un reestreno en el Teatro Picadero.



¿Qué sensaciones te genera cumplir una década haciendo Forever Young?

Mucha emoción. Es la la primera y única obra que vengo haciendo hace diez años. Todos los que formamos parte de ella le tenemos tanto cariño como a nuestra carreras, porque es parte continua, siempre está presente y genera mucha emoción poder seguir haciéndola. Hacer teatro con música en vivo, sin afinadores ni nada, es hermoso. Y en el teatro musical, Forever Young es una de las pocas obras que ha estado tanto tiempo vigente. Somos parte de algo que marca una historia y un proceso en el arte nuestro.

De la mano de la comedia musical conociste a Flor Otero, tu mujer y madre de Nina, con quien formaste una buena dupla arriba y abajo de los escenarios ¿cómo es compartir tantos proyectos?

Con Flor hemos desarrollado una especia de sistema en el que funcionamos mucho trabajando en show, en teatro o en Puente musical, el programa que conducimos en El Nueve. Para nosotros es un placer, porque nos conocemos mucho y muchas veces los productores apuntan a eso, porque al ser pareja resolvemos las cosas con facilidad. También disfrutamos muchos estar juntos, hacer las cosas, jugar, cantar. Es puro disfrute.

Con Flor crearon Puente musical en plena pandemia y ya van por su segunda temporada, ¿cómo te llevás con el rol de conductor?

Bien. Todo se basa en la comodidad, porque con Flor las cosas fluyen con naturalidad. Nos encanta guiar una conversación, conducir, preguntar. Me parece que también es parte del arte y lo disfrutamos mucho. El programa surgió porque queríamos generar música. No vemos mucha televisión, sobre todo los programas en los que se habla de la vida personal de las personas, porque nos parecía que faltaba música, como un oasis. El Nueve se animó a esta aventura y hasta estamos viendo de hacer una tercera temporada. Queremos que los artistas tengan un espacio en el que puedan hacer lo que quieran, pasarla bien.

¿Te costó relajarte con el afuera?

Obvio, hasta el día de hoy me cuesta. Quizás estás más débil o cansado, viene uno a decirte que estás más gordo, más flaco, que el pelo largo te queda mal y decís: "¿Por qué la gente tiene el tupé de meterse con uno cuando uno no se mete con la gente?". Pero cuando está bien, fuerte, contento, agradecido y haciendo lo que le gusta, no entra ninguna bala.

Hace poco te juntaron a comer con los Mambrú y revolucionaron las redes ¿esperaban la reacción del público?

La verdad que no. Lo hicimos como un chiste para ver que salía y terminó siendo algo tremendo, algo en algún punto serio el juntarnos, ver si volvemos. Fue un revuelo hermoso. No entiendo como después de 20 años sigue tan prendida esa llama, tan presente.

¿Entonces es posible un regreso?

Es complicado por lo geográfico, porque Gerónimo está en España y el resto estamos acá, pero cada uno tiene sus proyectos. No lo veo imposible, pero tampoco es posible en este momento. Se tiene que acomodar todo para que lo podamos hacer, por el momento nos divierte hablar del tema. NA