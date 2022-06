El sector más numeroso de la estructura industrial de Rafaela

Por Giselle Locatelli



Más que merecido para este sector de la industria nacional tener su propia celebración. La industria metalúrgica es pilar fundamental de todas las industrias. Todas las actividades de la economía fundamentales en la generación de puestos de trabajo -automotriz, construcción, alimentos, agro, etc-, no podrían desarrollarse con todo su potencial si no fuera por la industria metalúrgica.

Según difundió ADIMRA, a través de su último boletín, la actividad metalúrgica registró durante abril de 2022 un aumento del 11,2 % en términos interanuales. De esta manera, la producción acumula en lo que va del año un crecimiento de 6,2 % y se mantiene por encima de los niveles de 2019. Este incremento se tradujo en un alza del 1,9 % en empleos en el sector en 2022. Los rubros que más traccionaron fueron: carrocerías y remolques (+ 16 %) y equipamiento médico (+ 17,9 %). La provincia de Santa Fe lleva la delantera en la variación interanual positiva: + 13 %, seguida por Buenos Aires con +11, 7 %. Por otro lado, las expectativas de corto plazo son optimistas: el 40 % de las empresas prevén un aumento en su producción.



CRECIMIENTO SOSTENIDO

La tendencia a nivel nacional tiene su correlato a nivel local. LA OPINION dialogó con Diego Peiretti, secretario de la Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, quien manifestó que en nuestra ciudad, la industria ha sido el motor de la recuperación post pandemia. Y agregó que “este crecimiento sostenido en el nivel de actividad del sector ha generado algunas necesidades a resolver: contar con mano de obra calificada, generar más suelo industrial en la ciudad, y gestionar fuentes de financiamiento para adquisición de equipamiento y para programas de capacitación y asistencia técnica”.

El funcionario explicó también a programas y gestiones enfocadas en dar apoyo al sector productivo: “programas de inserción laboral como Primer Empleo, prácticas laborales, programas de inserción laboral, tanto del gobierno nacional como provincial es uno de nuestros ejes. Y en cuanto a la formación de recursos humanos, se vienen realizando capacitaciones en el centro de formación de la UOM, y a través de programas provinciales como Santa Fe Capacita, PROCER o TECNOPYME, que han permitido que muchas empresas metalúrgicas de la ciudad reciban capacitación y asistencia técnica”.

Peiretti mencionó además las inversiones que se vienen realizando en el área industrial de la ciudad: “Se viene llevando adelante la obra de gas natural en el PAER, que dotará de este insumo fundamental a toda el área industrial de Rafaela, con lo que ello significa.” Por último, el funcionario, aprovechó la ocasión para saludar y brindar el reconocimiento en esta fecha conmemorativa a “empresarios y trabajadores del sector, a la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, y a la UOM Rafaela, por la relevancia de todos ellos en la actividad económica de la ciudad a través de la fabricación de productos que son reconocidos, no sólo a nivel nacional, sino en diferentes países del mundo”.