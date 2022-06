Busca "explosión" en juego y resultados

Otra prueba para ver si puede enderezar el rumbo. Atlético de Rafaela recibirá este domingo a Sacachispas, desde las 18, buscando volver al triunfo luego de seis partidos. El arbitraje en el Nuevo Monumental para este partido correspondiente a la 18ª fecha de la Primera Nacional, estará a cargo del tucumano Nelson Bejas.

Los dos están necesitados, tienen los mismos puntos (15) y aspiran a sumar para despegarse de Tristán Suárez (10) y Santamarina de Tandil (9), que hoy están en puestos de descenso. Pero claro, es mucho más imperioso para Atlético de Rafaela que conformó un plantel para pelear por cosas importantes, y transitando la mitad del campeonato ya debió cambiar de entrenador producto de la mala campaña. Su rival, uno de los ascendidos, ya sabía con qué panorama podría encontrarse y está disputando este momento de la competencia con la aspiración de hacer pie, tratando de sufrir lo menos posible.

Parece lejano para Atlético aquel partido contra Alvarado de Mar del Plata en que ese 4 a 0 parecía ser sinónimo de resurgimiento. En el medio hubo muchos kilómetros recorridos y un cambio de timón. Hoy Ezequiel Medrán tendrá su tercer encuentro al frente del equipo y espera que la tercera sea la vencida, para empezar a sumar de a tres.



TRES CAMBIOS

El empate logrado en Santiago del Estero ante Mitre sirvió para volver a Rafaela con la sensación de una tibia mejoría, como una señal para ir deteniendo la caída y empezar a mirar hacia adelante. En el trabajo de la semana, el DT siguió metiendo mano en el equipo, a medida que va conociendo en mayor profundidad a su plantel. Sin embargo, aún no es el tiempo de los recién llegados Nicolás Laméndola y Mauro Albertengo, que estarán en el banco de suplentes.

La buena para el cuerpo técnico fue la disponibilidad de Jonás Aguirre, que regresa tras la lesión en el lateral izquierdo por el suspendido Facundo Nadalín; en la mitad de la cancha estará Emiliano Romero por el juvenil Gonzalo Allassia, mientras que en la modificación ofensiva más saliente ingresará Marco Borgnino por Guillermo Funes.



RIVAL SIN GOLEADOR

Sacachispas sufrió en el partido que empató en la fecha pasada con Guillermo Brown de Puerto Madryn, la baja de su goleador, Roberto Giaccomini. El delantero sufrió la fractura de peroné y estará cuatro meses fuera de las canchas.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Nelson Bejas. Asistente 1: Daniel Zamora. Asistente 2: Martín Saccone. Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.

Horario: 18.

Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Mateo Castellano y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Kevin Jappert, Gonzalo Allassia, Nicolás Laméndola, Guillermo Funes, Alex Luna y Mauro Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.

Sacachispas: César Atamañuk; Adrián Martinez, David Ledesma, Rodrigo Diaz y Peter Martinez Grance; Diego Castañeda, Federico Marin, Brandon Obregón e Iván Becker; Alan Sombra y Erik Bodencer. Sup: Ivan López, Gonzalo Errecalde, Elías Barraza, Gastón Pinedo, Diego Molina y Rodrigo Diaz. DT: Leonardo Lemos.

