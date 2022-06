Un buen triunfo de CRAR

El Círculo Rafaelino de Rugby consiguió este sábado una importante victoria como visitante. Fue ante Alma Juniors de Esperanza, que hizo las veces de local en la cancha de La Salle (Cabaña Leiva) por 25 a 8, un resultado que le permite afianzarse en el cuarto puesto con 10 puntos de ventaja sobre el quinto, que es justamente el elenco esperancino. Esto de cara a la clasificación para la etapa final por el ascenso, acotando que lleva seis partidos sin derrotas, con cuatro triunfos y dos empates.

Los puntos del conjunto verde fueron a través de tres tries, apoyados por Manuel Mandrille, Leonardo Sabellotti y Santiago Kerstens. Cabe acotar que Kerstens, que jugó de apertura, también capitalizó dos penales y dos conversiones.

La jornada fue ideal para el plantel superior, ya que la pre-reserva ganó por 34 a 26, y la reserva también se impuso por 29 a 21.

El equipo titular alistó a: 1- Matias Rocchi, 2- Jonathan Viotti y 3- Gabriel Morales; 4- Mariano Ferrero y 5- Pedro Rubiolo; 6- Ignacio Sapino, 7- Manuel Mandrille y 8- Facundo Aimo; 9- Esteban Appó y 10- Santiago Kerstens; 11- Mateo Villar, 12- Nicolás Imvinkelried (C), 13- Guillermo Brown, 14- Leonardo Sabelloti; 15- Jerónimo Ribero.

Los demás resultados de la novena fecha fueron: Universitario de Santa Fe 24 - Tilcara de Paraná 38; Logaritmo de Rosario 24 - La Salle 19 y Los Caranchos de Rosario 42 - Jockey de Venado Tuerto 11.

Posiciones: Jockey 35; Los Caranchos 34; Logaritmo 31; CRAR 25; Alma Juniors 15; Universitario 14; Tilcara 11; La Salle 10.

Próxima fecha (10ª, sábado 11): Tilcara vs. Los Caranchos; La Salle vs. Jockey; CRAR vs. Universitario (SF) y Logaritmo vs. Alma Juniors.